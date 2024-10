W ostatnim czasie Julia Żugaj wzbudza wiele emocji wśród swoich fanów, a to wszystko za sprawą jej rozstania z narzeczonym, z którym była przez 5 lat. Wydawać by się mogło, że ten czas będzie dla dziewczyny bardzo trudny i zapewne taki właśnie jest, jednak Julia nie może pozwolić sobie na chwile wytchnienia, ponieważ z tygodnia na tydzień musi przygotować się do kolejnej odsłony "Tańca z Gwiazdami". Teraz okazuje się, że Julia Żugaj ma dla swoich fanów dużą niespodziankę. Chodzi o znanego wokalistę!

Reklama

Julia Żugaj w objęciach znanego wokalisty

Julia Żugaj doskonale daje sobie radę na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Większość internautów jest przekonanych o tym, że to właśnie influencerka będzie w finale show, a nawet zgarnie Kryształową Kulę. Jednak ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" odbędzie się dopiero w połowie listopada i wówczas wszyscy dowiedzą się, kto zostanie wielkim wygranym. Program "Taniec z Gwiazdami" wymaga niemałego skupienia i wysiłku, więc nie ma czasu na ewentualne kryzysy czy smutki, co zapewne pomaga Julii Żugaj przetrwać czas po rozstaniu z narzeczonym. Maciej Ejsmont i Julia Żugaj rozstali się w trakcie trwania 15. edycji show, jednak jak sami mówią pozostają w dobrych relacjach i wciąż mają ze sobą kontakt. Co więcej, Julia Żugaj zdementowała wszelkie doniesienia i przyznała, że rozstanie z Maćkiem nie ma podłoża zdrady lub nieszczerości.

Mimo że życie prywatne influencerki nie jest obecnie w idealnym punkcie to bardzo zależy jej na tym, aby być w stałym kontakcie z fanami, a po drugie dać z siebie wszystko podczas kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami". Niedawno Julia Żugaj zapowiedziała pewną niespodziankę, którą przyszykowała dla swoich fanów i właśnie pokazała zdjęcie z... Oskarem Cymsem! Początkowo nie było pewne, dlaczego Julia i Oskar pozują razem, jednak teraz wszystko stało się jasne. Prawdopodobnie Julia i Wojtek w nadchodzącym odcinku zatańczą do utworu Oskara Cymsa, który również pojawi się w studiu Polsatu.

Niespodzianka! Kto będzie oglądał nasz występ w niedzielę w Tańcu z Gwiazdami? - napisała Julia.

Nadchodzący odcinek "Tańca z Gwiazdami" będzie bardzo emocjonujący, ponieważ wszystkie pary zatańczą po dwa tańce, a jeden z nich będzie w towarzystwie polskiego wokalisty. Julia Żugaj i Wojciech Kucina będą mogli liczyć na wsparcie Oskara Cymsa, a Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz na pomoc ze strony Margaret. Prawdopodobnie, to do ich utworów zatańczą powyższe zestawienia. Wiadomym jest, że Julia Żugaj w nadchodzącym odcinku zatańczy cha chę oraz walca angielskiego, jednak oczy wszystkich będą zapewne skierowane na Majkę Jeżowską, która zaprezentuje się w zmysłowej rumbie!

Czekacie na nadchodzący odcinek show? My tak!

Reklama

Zobacz także: Anita Sokołowska potwierdza rozstanie z partnerem: "Proszę o uszanowanie naszej prywatności". TYLKO U NAS