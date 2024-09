Julia Żugaj ma powody do radości! Uczestniczka najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" podczas relacji na InstaStories opublikowała nagranie, w którym zwraca się do swoich fanów. Influencerka już nie ukrywa swojego szczęścia! Takie wieści tuż po starcie tanecznego show z jej udziałem.

Julia Żugaj pochwaliła się swoim szczęściem

W minioną niedzielę rozpoczęła się w piętnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Wśród gwiazd, które w najnowszym sezonie rywalizują o Kryształową Kulę znalazła się Julia Żugaj. Influencerka nigdy nie ukrywała, że występy w tanecznym show Polsatu to jej największe marzenie, które właśnie się spełnia. Młoda gwiazda zachwyciła w pierwszym odcinku. Piski i krzyki w trakcie występu Julii Żugaj w "Tańca z Gwiazdami" pokazały, że ma ogromne wsparcie, a jej fani mocno jej kibicują. Na planie programu Julii Żugaj towarzyszył również jej ukochany- chłopak Julii Żugaj przebije Kevina Mgleja? Na zdjęciach paparazzi mogliśmy zobaczyć, jak razem wychodzili ze studia "Tańca z Gwiazdami".

Julia Żugaj szykuje się już do drugiego występu, ale zanim znów zobaczymy ją na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" nagle zwróciła się do swoich fanów i przekazała wspaniałe wieści. Młoda gwiazda ma prawdziwe powody do radości!

Instagram @juliazugaj

Fani Julii Żugaj doskonale wiedzą, że młoda gwiazda jest nie tylko influencerką, ale również spełnia się w branży muzycznej. Ostatnio artystka pochwaliła się swoim najnowszym singlem "Noc", a teraz okazało się, że piosenka ma szansę pojawić się na listach przebojów w największych stacjach radiowych. Julia Żugaj pochwaliła się swoim szczęściem!

Moja piosenka nominowana do list przebojów aż w 5 radiach! napisała gwiazda.

jedyne co trzeba zrobić to głosować na tę piosenkę więc wrzucam wam teraz linki, gdzie można głosować i błagam, tak jak błagam o ''Taniec z Gwiazdami'' żebyście głosowali w tej aplikacji, błagam głosujcie na tę piosenkę bo wtedy ona będzie regularnie w radiu. Będzie można nie tylko na premierze ją usłyszeć tylko tak po prostu w radiu. Jest to niesamowite dodała szczęśliwa Julia Żugaj.

Instagram @juliazugaj

Trzymamy więc kciuki żeby piosenka Julii Żugaj podbiła listy przebojów!

