Julia Żugaj przechodzi obecnie bardzo intensywny czas. Z jednej strony spełnia się jej marzenie o udziale w "Tańcu z Gwiazdami", a z drugiej zmaga się z trudami rozstania ze swoim narzeczonym, z którym jeszcze niedawno planowała ślub. Teraz Maciej Ejsmont podzielił się swoimi emocjami i dodał kilka słów od siebie na temat rozpadu ich związku.

Październik 2024 niestety obfituje w rozstania w polskim show biznesie. Najpierw Agnieszka Kaczorowska z Maćkiem Pelą, później Doda, Królikowscy oraz Qczaj. Teraz z kolei dowiedzieliśmy się, że również Julia Żugaj rozstała się ze swoim partnerem. Zaledwie 11 miesięcy temu para zaręczyła się, miała ambitne plany na wspólną przyszłość - nawet kupili już dom. Niestety jednak właśnie okazało się, że ich relacja to już przeszłość.

Julia Żugaj i Maciej Ejsmont nagrali film i wyjawili, że postanowili się rozejść. Widać było, że nie przychodzi im to prosto i pojawiły się łzy zarówno w oczach Julii, jak i Macieja. Po chwili na InstaStory byłego już narzeczonego Julii pojawiła się kontynuacja wyjaśnień i mężczyzna dodał kilka słów od siebie.

Słuchajcie, jestem już w domu, więc mogę się nad tym wszystkim na chłodno zastanowić i chciałem dodać coś do tego filmu, coś czego tam nie zawarliśmy, a wydaje się dość istotne. Mianowicie to, że my do ostatniej chwili staraliśmy się i walczyliśmy o to, żeby to się tak nie skończyło! Więc dlatego też te słowa, które padały w wywiadach, słowa wzajemnego wsparcia nie były nieprawdziwe i ja z pełną szczerością mogę powiedzieć, że mój stosunek do Julii w ogóle się nie zmienił, ja ją wspieram jak tylko mogę. Mój stosunek w ogóle się nie zmienił także, żebyście wiedzieli! Próbowaliśmy, nie udało się i tyle. Trzeba iść dalej i jakoś to życie sobie ułożyć.

- wyjawił Maciej.