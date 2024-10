Julia Żugaj nieoczekiwanie dodała film na swój kanał na platformie Youtube i ogłosiła rozstanie. Wszystko w obliczu jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami", który jest dla niej spełnieniem marzeń. Co wydarzyło się w życiu influencerki? Skąd taka nagła decyzja? Zobaczcie sami!

Julia Żugaj ogłosiła rozstanie

Julia Żugaj bierze obecnie udział w najpopularniejszym programie rozrywkowym i radzi sobie w nim doskonale. Jak sama wspominała, "Taniec z Gwiazdami" to spełnienie jej marzeń, więc skrupulatnie przygotowuje się do kolejnych odcinków na żywo. Wszystko idzie zgodnie z planem, a młoda gwiazda naprawdę bardzo się rozwija w swoich umiejętnościach tanecznych. Dodatkowo, od zawsze może liczyć na wsparcie swoich fanów, a także bliskich, którzy co tydzień kibicują jej na widowni. Niestety teraz okazuje się, że jednej osoby najprawdopodobniej zabraknie przy kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami".

Równo o godzinie 19:00 Julia Żugaj dodała poruszające nagranie na swój kanał na Youtubie i ogłosiła, że rozstaje się ze swoim narzeczonym po 5 latach związku! Niedawno para zaręczyła się, a także kupiła dom, a już teraz ich drogi się rozchodzą. To już kolejne rozstanie w świecie show-biznesu. Przypominamy, że w ubiegłym tygodniu związek zakończyła Doda oraz Agnieszka Kaczorowska, a także Qczaj!

Podczas nagrania Maciej i Julia tłumaczyli, że nie byli w stanie uratować swojej relacji, ponieważ nie mieli dla siebie czasu i mimo wielu cudownych chwil postanowili skupić się na swoich zajętościach. Co więcej, Julia Żugaj i Maciej Ejsmont czuli na sobie dużą presję spowodowaną publicznymi zaręczynami. Na szczęście rozstali się w pokojowych warunkach i nie żywią do siebie urazy, a co więcej Maciej trzyma kciuki za dalszy udział Julii w programie tanecznym.

Co ciekawe, jeszcze dwa dni temu po odcinku "Tańca z Gwiazdami" Julia Żugaj w rozmowie z Pomponikiem zapewniała, że w jej związku wszystko jest dobrze, a Maciej nie pojawił się na publiczności w czwartym odcinku show, ponieważ chciał zwolnić miejsce dla innego członka rodziny. Niestety, prawda okazała się zupełnie inna, ale para chciała ogłosić swoje rozstanie na własnych zasadach, a nie podczas wywiadu.

Mieli mieć ślub w przyszłym roku...

To była najlepsza para w internecie najbardziej się wspierali dogadywali i miałam ogromną nadzieję na wspólny dom wspólne dziecko... No cóż trzymajcie się oboje a my wam pomożemy psychicznie

A ślub..? Dom?…. Trzymajcie się ! - rozpisują się fani.

Miejmy nadzieję, że Julia Żugaj mimo rozstania da radę skupić się na treningach i zatańczy kolejny fantastyczny układ w nadchodzącym odcinku "Tańca z Gwiazdami".

