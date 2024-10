Pierwsze nagranie Julii Żugaj po rozstaniu. Jej zachowanie to hit!

Julia Żugaj i Maciej Ejsmont to już przeszłość. Para podjęła decyzję o rozstaniu, a Julia właśnie opublikowała pierwsze nagranie jako singielka. To, co zrobiła, daje dużo do myślenia. Influencerka nie rozpacza?