Przed nami kolejny, emocjonujący odcinek tanecznego show Polsatu. Kto będzie bliżej zgarnięcia Kryształowej Kuli, a kto pożegna się z programem? Tego dowiemy się już za kilka godzin, a tymczasem fani bacznie śledzą przygotowania tancerzy i gwiazd do występów. To, co na pojawiło się na profilu Macieja Zakościelnego, rodzi wiele pytań!

Reklama

Występ Macieja Zakościelnego w "Tańcu z Gwiazdami" zagrożony? Jedno zdjęcie wywołało mój niepokój

Fani Macieja Zakościelnego są zachwyceni tym, że mogą oglądać swojego ulubionego aktora na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" - tym bardziej, że w duecie z Sarą Janicką gwiazdor zdobywa bardzo wysokie noty od jury i z tygodnia na tydzień coraz bardziej rozwija swoje umiejętności. Tym razem jednak, tuż przed emisją kolejnego odcinka tanecznego show, do sieci trafił zaskakujący kadr!

Na InstaStories Macieja Zakościelnego pojawiło się zdjęcie, które przedstawia napis "para nr 12" (którą tworzą w "TzG" Maciej Zakościelny i Sara Janicka), znajdujący się na ... piasku! Wszystko wskazuje więc na to, że kadr został wykonany nad ... Bałtykiem! Czy to oznacza, że Maciej i Sara nie przebywają obecnie w Warszawie, a nad morzem?! Po takim ujęciu fani z pewnością mogą wstrzymać oddech.

Instagram @maciej_zakoscielny

Na szczęście, wszystko wskazuje na to, że aktor i jego taneczna partnerka sumiennie trenują do występu na żywo w "TzG": kadr to ujęcie jedynie udostępnione przez aktora, a wykonane najprawdopodobniej przez jednego z wiernych fanów pary! Widzowie mogą więc odetchnąć z ulgą, a Maciej jak zawsze może liczyć na wsparcie swoich wielbicieli. Tylko pozazdrościć!

Jak się okazuje, nie tylko Maciej Zakościelny poruszył swoich fanów tuż przed emisją "Tańca z Gwiazdami". Również Julia Żugaj niespodziewanie przekazała informację nt. kontuzji, która zdecydowanie utrudniła jej przygotowania do kolejnego odcinka show.

Kontuzje, kontuzje, kontuzje... Leżę sobie podłączona do prądu i staramy się naprawić moje plecy. To już ten moment programu, gdzie ciało zaczyna odmawiać posłuszeństwa przez przetrenowanie. Ból jest duży, nie będę ukrywać, ale nigdy się nie poddawajcie i walczcie o to, o czym marzycie - przekazała niespodziewanie Julia Żugaj.

Z kolei przed ostatnim odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" Maciej Zakościelny zmagał się z bolesnymi dolegliwościami:

Maciej dziś rano pojawił się na próbie programu, jednak nie wiadomo, czy ból pozwoli mu na zatańczenie aż dwóch choreografii podczas dzisiejszego odcinka na żywo - przekazał w minioną niedzielę ''Pomponik'', powołując się na informatora.

Aktor jednak nie dość, że zatańczył fenomenalnie, to jeszcze skradł show na parkiecie z bratem! Mamy nadzieję, że gwiazdor również i dzisiaj da wspaniały, taneczny popis. Czekacie na dzisiejszy "Taniec z Gwiazdami"?

Reklama

Zobacz także: Julia Żugaj tuż po rozstaniu pokazała się z innym mężczyzną: "Niespodzianka!"