Kryształowa Kula jest już na wyciągnięcie ręki. W rywalizacji o nią pozostały jedynie 4 pary, które już za kilka dni zawalczą o finał "Tańca z Gwiazdami". Presja i zmęczenie organizmu zaczynają brać górę i uczestnicy mierzą się z kryzysami. Julia Żugaj właśnie zwróciła się do fanów i wyjawiła, że nie jest dobrze! Sprawdźcie szczegóły.

Już tylko dwa odcinki dzielą uczestników oraz widzów od zakończenia 15. edycji "Tańca z Gwiazdami". Tegoroczny sezon pokazał, że aktorzy, sportowcy czy osobowości medialne reprezentują wysoki poziom taneczny i nie ma wyraźnego faworyta do zgarnięcia Kryształowej Kuli. Historia programu pokazuje, że może zdarzyć się wszystko i osoba, która tańczy najlepiej, niekoniecznie wygrywa całe show. Liczy się również osobowość oraz poparcie wśród widzów. W grze pozostali: Vanessa Aleksander, Majka Jeżowska, Maciej Zakościelny i Julia Żugaj. Ta ostatnia przechodzi właśnie kryzys i zalana łzami zwróciła się do fanów i wyjawiła, o co chodzi!

Julia Żugaj, podobnie jak pozostali uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" trenuje nieustannie od kilkunastu tygodni. Zmęczenie fizyczne oraz psychiczne daje zatem o sobie znać. Młoda gwiazda właśnie wyjawiła swoim fanom, że tuż przed półfinałem programu dopadł ją pewien kryzys.

Julia Żugaj już niejednokrotnie udowadniała, że niemożliwe staje się możliwe i świetnie radzi sobie na tanecznym show. W ubiegłym tygodniu zatańczyła dwa tańce - romantyczną rumbę oraz charlestona wraz ze swoją koleżanką Faustyną. Poszło jej wspaniale, a już przed ćwierćfinałowym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" Julia Żugaj zapowiadała, że gdy przejdzie dalej, to zatańczy do utworu Disneya.

Boję się, że dziś możemy zatańczyć po raz ostatni, bo zostały już same najlepsze pary. Dlatego na maxa potrzebujemy dziś Waszego wsparcia!A zdradzę Wam tajemnicę... Jeśli przejdziemy do półfinału, to będę miała możliwość zatańczenia do piosenki Disneya!

- wyjawiła wówczas Julia.