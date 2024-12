Julia Żugaj to jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Swoją rozpoznawalność zdobyła dzięki działalności w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoją codziennością, pasjami oraz projektami. Julia cieszy się ogromną popularnością, a jej konto na Instagramie śledzą setki tysięcy fanów. Nic więc dziwnego, że kadry, które właśnie trafiły na Instagram poruszyły fanów Julii Żugaj! Na jednym z ujęć można dostrzec jej byłego narzeczonego. Dlaczego?

Julia Żugaj pokazała zdjęcie z byłym narzeczonym

Julia Żugaj w ostatnim czasie się nie zatrzymuje: po wielkim sukcesie, jaki odniosła w "Tańcu z Gwiazdami", okazało się, że Julia Żugaj poprowadzi imprezę sylwestrową w Polsacie, a u jej boku znajdzie się jej taneczny partner, Wojciech Kucina. Choć fani od dłuższego czasu spekulują nt. charakteru tej relacji, póki co nie wiadomo, co dokładnie łączy tę dwójkę. Spekulacji z pewnością nie ukróci fakt, że na InstaStories Julii trafił właśnie kadr z jej byłym narzeczonym, a także ... lemurem. Powód może zaskoczyć!

Pod koniec czerwca Julia Żugaj zdecydowała się na wyjątkowy krok – wirtualną adopcję lemura. Zwierzę o imieniu Lili mieszka w pobliskim zoo, a adopcja pozwala na pokrycie kosztów jego utrzymania, w tym żywienia i opieki weterynaryjnej. Teraz Julia Żugaj zdecydowała się przypomnieć swoim fanom o tej inicjatywnie i opublikowała kolaż zdjęć ze zwierzakiem. Na jednym z ujęć znalazł się również były narzeczony Julii - Maciej Ejsmont!

Lemur Lili, dzięki wsparciu finansowemu Julii Żugaj, ma zapewnioną odpowiednią opiekę i warunki do życia w zoo. Zwierzę ma się bardzo dobrze, a jego opiekunowie regularnie informują Julię o stanie zdrowia i samopoczuciu Lili.

Poznajcie Lili. Dziękujemy Zoo Borysew za to, że mamy możliwość adopcji tego małego cudaka! Zobaczyliśmy jak wygląda jej codzienne życie oraz dowiedzieliśmy się, jak ważną rolę odgrywają opiekunowie w jej wychowaniu. Jeśli chcecie poznać jej historię, zapraszam na kanał na YouTube. Lili zdobyła nasze serca od pierwszej chwili - pisała w czerwcu zachwycona Julia Żugaj.

Wirtualna adopcja to świetny sposób, by zaangażować się w pomoc zwierzętom, a Julia Żugaj zachęca swoich fanów, aby również rozważyli podobne działania. Lemury są gatunkiem zagrożonym, a każda forma wsparcia przyczynia się do poprawy ich sytuacji.

Zaangażowanie Julii Żugaj w różne inicjatywy nie ogranicza się jedynie do działań online. Influencerka znana jest także z propagowania działań na rzecz zwierząt oraz środowiska, co czyni ją inspiracją dla wielu młodych osób.

