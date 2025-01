Wojciech Kucina jesienią 2024 roku zaliczył swój debiut w "Tańcu z gwiazdami". Młody tancerz występował w parze z Julią Żugaj, z którą udało mu się dojść aż do finału show. Fani tanecznego programu bardzo polubili Wojciecha Kucinę i zastanawiali się, czy zobaczymy go również wiosną 2025 roku w 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Teraz w jednym z wywiadów tancerz rozwiał wszelkie wątpliwości na ten temat!

Za nami najgorętsza noc w roku, czyli Sylwester! Ci, którzy zdecydowali się na powitanie Nowego Roku podczas domówek, mieli do wyboru aż trzy koncerty sylwestrowe organizowane przez największe stacje telewizyjne. Według wstępnych danych Nielsena, to Polsat przyciągnął najwięcej widzów przed telewizorami swoją Sylwestrową Mocą Przebojów, podczas której wystąpiło wiele znanych i lubianych gwiazd.

Na scenie, która powstała na Rynku Staromiejskim w Toruniu zobaczyliśmy nie tylko doświadczonych artystów, takich jak Doda, Maryla Rodowicz, Dawid Kwiatkowski czy Anna Wyszkoni, ale także byliśmy świadkami wielkich debiutów. Mowa między innymi o Julii Żugaj, która nie tylko była jedną z prowadzących Sylwestrowej Mocy Przebojów, ale także zaśpiewała i nawet zatańczyła razem ze swoim partnerem z "Tańca z gwiazdami", Wojciechem Kuciną.

Tuż po ich występie młody tancerz nie krył swojej radości i w rozmowie z Pomponikiem przyznał wprost:

Co prawda był to bardzo krótki występ, ale dla mnie najlepsze 15 sekund tego sylwestra. To był rok pełen nowych doznań, zmian, zupełnie inny niż do tej pory

- wyznał Wojciech Kucina