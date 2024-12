Julia Żugaj już niebawem poprowadzi Sylwestrową Moc Przebojów w Polsacie. To wielki zaszczyt, ale i duży stres dla młodej dziewczyny. Na szczęście okazuje się, że w tej ważnej dla Julii chwili będzie przy niej jej partner z programu - Wojtek Kucina. A jednak!

Julia Żugaj i Wojtek Kucina spędzą razem Sylwestra

Julia Żugaj niedawno zakończyła swoją wymarzoną przygodę w programie "Taniec z Gwiazdami". Co prawda nie udało jej się wygrać programu, ale zajmując drugie miejsce miała okazję zatańczyć we wszystkich odcinkach oraz pokazać freestyle, na który zawsze wszyscy czekają. Mimo że nie zgarnęła Kryształowej Kuli zyskała coś o wiele bardziej cennego- przyjaźń z Wojtkiem Kuciną. To on wspierał ją podczas burzliwego czasu w życiu prywatnym Julii, czyli podczas rozstania z jej ówczesnym narzeczonym! Niefortunnie przykra sytuacja zbiegła się z udziałem w rozrywkowym show, więc Julia Żugaj nie miała czasu na nadmierne zamartwianie się.

Co ciekawe, od razu po zakończeniu show Julia Żugaj poinformowała fanów, że otrzymała rolę w bajce i będzie podkładać głos do jednej z postaci, a następnie okazało się, że Julia Żugaj poprowadzi Sylwestrową Noc Przebojów w Polsacie! Dodatkowo, zaśpiewa i zatańczy na scenie w Toruniu. Teraz w wywiadzie z Kozaczkiem wyjawiła, że magiczną noc sylwestrową spędzi również z Wojtkiem Kuciną, którego ma zamiar poprosić by wraz z nią wystąpił na scenie.

Myślimy teraz powoli, żeby coś jeszcze tam na Sylwestrze takiego tanecznego... może jakąś chachę albo jive zrobić razem z Wojtkiem(...) Zależy mi, żeby to było takie prawdziwe show, czyli żeby na pewno dużo było tańca. Właśnie myślę też nad tym żeby Wojtka zaangażować w jakiś sposób. Kreacja na pewno też będzie szalona. Będzie dużo diamencików cyrkonii, będzie się świecić - opowiadała Julia.

Julia Żugaj wyjawiła również, że mimo licznych zajętości stara się wygospodarować czas na spotkania z Wojtkiem Kuciną. Dziewczyna przyznała, że zdarza im się iść razem coś zjeść i zaktualizować swoje życie codzienne. Pod materiałem wideo z wywiadem Julii pojawiły się liczne komentarze, a fani sugerują, że Wojtek i Julia mogą ogłosić swój związek właśnie podczas Sylwestra! Czy naprawdę tak się stanie?

Pewnie się pocałują i powiedzą na Sylwestrze że są razem!

Oj raczej tak! Wiadomo w Sylwestra całuje się osobę, do której się coś czuje

Co ciekawe, w tym roku pierwszy raz od 17 lat Krzysztof Ibisz nie pojawi się na Sylwestrze w Polsacie. Ten dzień spędzi z żoną i nowonarodzoną córeczką.

Będziecie oglądać Sylwester z Polsatem?

Zobacz także: Tuż po "Tańcu z Gwiazdami" Julia Żugaj w końcu ogłosiła: "Zmiany, zmiany"