Julia Żugaj we wczorajszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zatańczyła ogniste tango i wydawać by się mogło, że jest zadowolona z tego, co działo się w programie. Teraz jednak okazuje się, że niedzielny wieczór dostarczył jej wiele emocji dlatego dziś, z samego rana zwróciła się do fanów i o wszystkim poinformowała. Julia Żugaj nie ukrywa, że stało się coś, czego się nie spodziewała.

Julia Żugaj przechodzi ciężkie chwile

Julia Żugaj kilkanaście dni temu poinformowała fanów o tym, że rozstała się ze swoim narzeczonym. Całe oświadczenie zamieściła na YouTubie i to był jej jedyny komentarz w tej sprawie. Influencerka uznała, że nie chce poruszać tego wątku na swoim Instagramie. Innego zdania był jej eks partner, który wytłumaczył swoim odbiorcom, jak wyglądały szczegóły rozstania z Julią Żugaj.

Po rozstaniu z narzeczonym Julia Żugaj z pewnością przechodzi trudne chwile, zwłaszcza że właśnie bierze udział w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" i wszyscy bacznie ją obserwują. Młoda gwiazda stara się jednak nie pokazywać smutku i cieszy się, że spełniła swoje marzenie o udziale w tanecznym show Polsatu. Julia Żugaj świetnie radzi sobie na parkiecie i otrzymuje wysokie noty od jurorów. W zeszłym tygodniu Julia zatańczyła ze swoją siostrą i wydawało się, że to rodzinne wsparcie bardzo jej pomaga, ponieważ wczoraj jej tango wyglądało naprawdę spektakularnie. Niestety, radość z udanego występu została przerwana po odpadnięciu dwóch par z "Tańca z Gwiazdami".

Julia Żugaj podczas relacji na InstaStories zwróciła się do swoich fanów i przyznała, że ciężko było jej pożegnać się z Filipem Lato i Anną Marią Sieklucką i ich tanecznymi partnerami. To właśnie z nimi zżyła się najbardziej w "Tańcu z Gwiazdami".

(...) Żegnaliśmy się z Filipem i Julką, bo Ama szybciej się zwinęła i powiem Wam, że wydarzyło się najgorsze co mogło, odpadły moje dwie ukochane pary! Z Amą się bardzo zbliżyliśmy i ja z Michałem tak samo! Filip Lato i Julka to od początku byli nasi ulubieni koledzy z tego programu, więc jest mi mega przykro. Dziękujemy Wam bardzo za wszystkie głosy! - mówiła Julia Żugaj.

Program "Taniec z Gwiazdami" w tym sezonie nieustannie zaskakuje widzów oraz uczestników. Faktycznie, w ostatnią niedzielę program opuściły aż dwie pary i w rywalizacji o Kryształową Kulę pozostało jedynie sześć par! Biorąc pod uwagę, że w finale wystąpią trzy pary to uczestnicy zapewne coraz mocniej się spinają, aby dotrzeć na sam szczyt. Od początku edycji mówi się o faworytach i wielu wskazuje, że to właśnie Julia Żugaj ma szansę wygrać najnowszą edycję show. Z odcinka na odcinek widzów zaskakują również Maciej Zakościelny oraz Vanessa Aleksander, którzy technicznie są jednymi z lepszych w całej historii 'Tańca z Gwiazdami". Czy to właśnie z taką finałową trójką widzowie spotkają się 17. listopada, czyli w ostatnim odcinku 15. edycji "Tańca z Gwiazdami"? Czas pokaże!

Wy również żałujecie, że w programem pożegnali się Filip Lato i Julia Suryś oraz Anna Maria Sieklucka i Michał Kassin? Przypominamy, że fani byli oburzeni wynikami w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami".

