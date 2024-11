Już dziś podczas nowego odcinka "Tańca z Gwiazdami" Julia Żugaj, jak i inni uczestnicy show zatańczą w trio z wybranymi przez siebie gwiazdami. Zapowiada się bardzo ekscytujący wieczór, a fani już nie mogą doczekać się ćwierćfinału tanecznego formatu. Zanim jednak to nastąpi Julia Żugaj zdradziła, co stanie się jeśli przejdzie do półfinału! Powiedziała za dużo?

Julia Żugaj powiedziała za dużo w sprawie "Tańca z Gwiazdami"?

Tegoroczna, 15. edycja "Tańca z Gwiazdami" zgromadziła same utalentowane gwiazdy. Na polu gry pozostało jedynie pięć par, a po dzisiejszym odcinku w półfinale show zobaczymy tylko cztery z nich. Zbliżający się odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ uczestnicy zaprosili gwiazdy do tańca w trio. Wiadomym jest, że Maciej Zakościelny zatańczy z Magdaleną Różczką, a Vanessa Aleksander z Maciejem Musiałem. Fani zapewne czekają na występ Majki Jeżowskiej i Michała Danilczuka, ponieważ to z nimi zatańczy Maffashion! Nie da się ukryć, że największy fanbase ma za sobą Julia Żugaj, która co tydzień może liczyć na gigantyczne wsparcie ze strony "Żugajek". Dziewczyna przechodzi obecnie ciężkie chwile po rozstaniu z narzeczonym, jednak udział w programie daje jej dużo szczęścia i dzięki "Tańcu z Gwiazdami" może skupić swoje myśli na pracy.

Już za kilka godzin na antenie Polsatu rozpocznie się ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami", a już teraz Julia Żugaj na swoim kanale nadawczym na Instagramie przyznała, ze boi się odpadnięcia z programu!

Boję się, że dziś możemy zatańczyć po raz ostatni, bo zostały już same najlepsze pary. Dlatego na maxa potrzebujemy dziś Waszego wsparcia! - zaczęła Julia.

Następnie influencerka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i zdradziła, co stanie się w półfinale "Tańca z Gwiazdami".

A zdradzę Wam tajemnicę... Jeśli przejdziemy do półfinału, to będę miała możliwość zatańczenia do piosenki Disneya! - wyjawiła Żugaj.

Prawdopodobnie kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" będzie tematyczny i cztery najlepsze pary zatańczą do piosenek produkcji Disneya. Wielu fanów programu wskazuje, że Julia Żugaj ma szansę na finał, więc idąc tym tropem nie ma powodów do obaw. Dodatkowo, kilka dni temu pracująca za kulisami show Sylwia Madeńska wyjawiła, że jej zdaniem w finale znajdą się: Vanessa Aleksander, Maciej Zakościelny oraz Julia Żugaj!

Podczas ćwierćfinału "Tańca z Gwiazdami" na parkiet powróci również Natalia Nykiel i początkowo fani myśleli, że zatańczy z jedną z par, jednak, gdy wszystkie tria są już znane wygląda na to, że Natalia Nykiel może pojawić się w studiu Polsatu w roli wokalistki! Nie da się ukryć, że ten odcinek będzie pełen emocji!

Kto Waszym zdaniem odpadnie z programu "Taniec z Gwiazdami"?

