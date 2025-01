Julia Żugaj zdobyła ogromną popularność dzięki filmikom na TikTok'u i YouTubie. Tym samym zajmował się jej były partner, Maciej Ejsmont, z którym rozstała się w październiku ubiegłego roku. Oboje milczeli odnośnie swojego rozstania, ale teraz youtuber postanowił nagrać filmik, w którym odnosi się do zakończenia relacji z influencerką.

Julia Żugaj to polska influencerka i piosenkarka, która swoją przygodę z muzyką rozpoczęła w wieku czterech lat, dołączając do dziecięcego zespołu "Wesołe Nutki". W 2018 roku, wraz z siostrą Sonią, zaczęła tworzyć treści na platformie Musical.ly (obecnie TikTok), skupiając się na tańcu i lifestyle'u, co szybko przyniosło jej popularność i ponad 4 miliony obserwujących. Wielki sukces influencerki sprawił, że dostała ona zaproszenie do udziału w "Tańcu z gwiazdami", który był jej wielkim marzeniem. Influencerka tańczyła u boku Wojtka Kuciny i razem udało im się dotrwać aż do finału.

Jeszcze w trakcie programu pojawiły się plotki, że Julia Żugaj i Wojtek Kucina są parą, ale ostatecznie oboje zaprzeczyli tym doniesieniom. W tym samym czasie zakończył się jej pięcioletni związek z Maciejem Ejsmontem, który również jest twórcą internetowym.

Teraz były partner Julii Żugaj postanowił nagrać filmik, w którym wyjaśnia swoją nieobecność w mediach społecznościowych w ostatnim czasie. Mężczyzna przyznał, że czuł "wypalenie", ale teraz postanowił wrócić. Influencer odniósł się również do pytań dotyczących swojej byłej dziewczyny i ich rozstania.

Nie mam tutaj żadnych przebojów do opowiedzenia, szczerze mówiąc. Wszyscy wiecie, że z Julią rozstaliśmy się w zeszłym roku. Potrzebuję trochę czasu, żeby się zregenerować, bo nie będę ukrywał, że to był bardzo trudny czas, te ostatnie kilka miesięcy. Końcówka 2024 r. dała mi potężnie w kość

Ejsmont dodał również, że pozostaje singlem i nie szuka nowej miłości.

Finalnie, jeżeli chodzi o moje kwestie sercowe, to zostawiam to na bok. Nic mnie za bardzo w tej chwili nie interesuje, nic nie będę szukał. Chciałbym się skupić wreszcie po raz pierwszy od wielu lat już w 100 proc. na sobie i na swoich działaniach, no i zobaczyć, jak mi to pójdzie. A jak mi nie pójdzie, no to będę myślał, nie wiem, nie mam pojęcia

– stwierdza Ejsmont.