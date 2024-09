Za nami drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami". Julia Żugaj tuż przed zaprezentowaniem romantycznego walca wiedeńskiego zaskoczyła wszystkich telewidzów wyznaniem o... rozstaniu! Co miała na myśli? Koniecznie zobaczcie, co wydarzyło się na krótką chwilę przed jej występem na żywo.

Julia Żugaj nie mogła uwierzyć, że otrzymała w pierwszym odcinku tanecznego show "10-tkę" od Iwony Pavlović. "Byłam w takim szoku, to najlepsza nagroda jaką mogłam sobie wymarzyć" - mówiła w materiale prezentowanym w "Tańcu z Gwiazdami" tydzień później. W drugim odcinku wraz z Wojciechem Kuciną musieli zaprezentować walca wiedeńskiego. W materiale z prób, który został zaprezentowany widzom tuż przed jej występem na żywo, usłyszeliśmy:

Ja nie chodzę za bardzo na bale, to nie są moje klimaty.

Nagle zwierzyła się na temat rozstania.

Dziś Julia Żugaj jest w szczęśliwym związku z Maciejem Ejsmontem a jej związkowe życie fani mogą obserwować dzięki mediom społecznościowym a także jej działalności na Youtubie. Przed kamerami "Tańca z Gwiazdami" influencerka odsłoniła tajemnicę swojego miłosnego życia za czasów zanim jeszcze była sławna i zanim poznała obecnego narzeczonego.

Byłam na studniówce, nie do końca była fajna imprezka. (...) Wiesz co, bo się rozstałam. Zostałam sama bez pary. Wyobraź sobie taką sytuację, jesteś na tydzień przed najważniejszą imprezę

"Ja miałem dokładnie to samo" - przyznał ku zaskoczeniu Julii Żugaj, Wojciech Kucina.

No to jakbyśmy żyli w trochę innym uniwersum to może razem byśmy poszli na tę studniówkę. Dwa złamane serca, ale na live'ie się nie zostawimy

- zażartowała.