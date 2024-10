Uwielbiana polska aktorka oraz reżyserka teatralna Anita Sokołowska oraz Bartosz Frąckowiak, reżyser oraz badacz kultury, dwa lata temu rozstali się. TYLKO U NAS komentarz gwiazdy.



Choć Anita Sokołowska należy do grona najpopularniejszych polskich aktorek, o jej życiu prywatnym wiadomo niewiele. Nam udało się dowiedzieć, że gwiazda takich produkcji jak "Przyjaciółki" czy "Na dobre i na złe", a ostatnio również serialowej nowości TVP - "Gra z Cieniem", ponad dwa lata temu rozstała się z wieloletnim partnerem, Bartoszem Frąckowiakiem, z którym ma syna, 11-letniego Antoniego. Skontaktowaliśmy się z Anitą, w celu potwierdzenia tej informacji. W rozmowie z Party.pl aktorka krótko wyjaśniła:

To prawda, ponad dwa lata temu rozstałam się z moim partnerem. Pozostajemy w życzliwej relacji. Z uwagi na dobro naszego syna, proszę o uszanowanie prywatności.

Choć rozstanie miało miejsce już dawno, Anita Sokołowska nie informowała o tym publicznie, dbając o spokój swojej rodziny. Mimo zakończenia związku, zarówno aktorka, jak i jej były partner, pozostają w dobrych relacjach, co jest kluczowe dla ich wspólnego dziecka Antoniego.

Rozstanie Anity i Bartosza tłumaczy również, dlaczego były partner aktorki nie zasiadał na widowni podczas poprzedniej odsłony "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie, który Sokołowska wygrała. Frąckowiak nie towarzyszył również gwieździe od dłuższego czasu w wydarzeniach publicznych, takich jak premiery filmowe i teatralne.

Anita Sokołowska, ceniona za liczne sukcesy teatralne i filmowe, zawsze dbała o dyskrecję w sprawach prywatnych. Aktorka ograniczała się do publikacji w social mediach tylko swoich zdjęć, rezygnując z chwalenia się w sieci swoją rodziną i bliskimi. Decyzja Anity Sokołowskiej, by nie upubliczniać rozstania z partnerem, pokazuje, jak ważne jest dla niej zapewnienie swojemu dziecku stabilności i emocjonalnego bezpieczeństwa. To z synem konsultowała swój udział w "Tańcu z Gwiazdami":

Antoni był szczególnie dumny, bo miał w tym swój udział. Przed podjęciem ostatecznej decyzji to właśnie z nim o tym dyskutowałam. powiedziała w rozmowie z Vivą! tuż po wygranej

Sokołowska zaznaczyła, że to pierwszy i ostatni komentarz w tej sprawie, jednocześnie prosząc o uszanowanie prywatności.

