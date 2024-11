Już dziś wieczorem poznamy nazwiska zwycięzców piętnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". O Kryształową Kulę będą walczyć m.in. Julia Żugaj i Wojciech Kucina, o których w ostatnim czasie pojawiło się naprawdę sporo plotek. Ostatnio influencerka zapowiedziała, że razem ze swoim tanecznym partnerem zamierza zrobić coś wyjątkowego. Teraz pokazała nagranie i ujawniła całą prawdę!

Julia Żugaj i Wojciech Kucina pokazali swoje tatuaże

Julia Żugaj jest jedną z uczestniczek piętnastej edycji "Tańca z Gwiazdami", a w programie tańczy u boku Wojciecha Kuciny. Para zachwyca swoimi występami i nie dziwne, że zobaczymy ich w wielkim finale show Polsatu. Julia Żugaj nie ukrywa, że jest zachwycona swoim tanecznym partnerem, a ostatnio wyszło na jaw, jak Julia Żugaj i Wojciech Kucina zachowują się za kulisami "Tańca z Gwiazdami". I chociaż pojawiają się plotki, że parę połączyło coś więcej, to sama gwiazda zdementowała doniesienia na swój temat. Co ciekawe, ostatnio Julia Żugaj i Wojciech Kucina ogłosili, że tuż przed finałem planują zrobić sobie takie same tatuaże. Uczestniczka piętnastej edycji programu Polsatu do tej pory nie pokazała, na jaki tatuaż się zdecydowali, ale teraz już ich nie ukrywają!

Na profilu influencerki na Instagramie pojawiły się zdjęcia na których razem z tanecznym partnerem pokazują swoje tatuaże.

Do sieci trafił również film z wizyty w studiu tatuażu. Julia Żugaj ujawniła, dlaczego zdecydowała się na taki wzór ozdoby na swoim ciele.

Kula, jak Kryształowa Kula, są czwóreczki trzy - trzy czwórki to jest anielska liczba i przynoszą szczęście. Buty latinki, jak te w których tańczyłam, dwie gwiazdy jak ja i ty i dziesięć kropeczek jak dziesięć odcinków. To wszystko ma znaczenie wymienia Julia Żugaj.

Julia Żugaj zdradziła również, dlaczego postanowiła, że tatuaż będzie na prawej ręce.

U mnie nawet miejsce jest symboliczne. Ja chcę na prawej ręce dlatego, że prawą ręką trzymałam Wojtka za dłoń w trakcie kiedy stawaliśmy w ramie

screen YouTube/ Julia Żugaj

Pod zdjęciami i nagraniem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy, a fani cały czas wspierają Julię i Wojtka, którzy dziś po raz ostatni zatańczą w "Tańcu z Gwiazdami".

Dzisiaj dacie czadu!!! Trzymam za was mocno kciuki!! 15. edycja tańca z gwiazdami jest wasza!!!

Przepiękny jest ten tatuaż

mam nadzieję, że te tatuaże przyniosą wam dzisiaj szczęście komentują fani.

Będziecie oglądać finał piętnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" i kibicujecie Julii i Wojtkowi?