Chociaż trudno w to uwierzyć, to za dwa dni Jennifer Lopez skończy 55-lat. Celebrytka postanowiła rozpocząć świętowanie nieco wcześniej i zaprosiła najbliższych do jednej z włoskich restauracji w Nowym Yorku. Wokalistce towarzyszyła mama, siostra i syn, ale niestety zabrakło jej męża. Ben Affleck nie pojawił się u boku Jennifer Lopez, a to z pewnością tylko podsyci plotki o kryzysie w ich związku.

Jennifer Lopez świętuje 55. urodziny bez Bena Afflecka

Media nawet na chwilę nie dają odetchnąć Jennifer Lopez i Benowi Affleckowi, po tym jak pojawiły się informacje o kryzysie w ich związku. Podobno małżeństwo szykuje się do rozwodu i już od dawna nie byli widywani razem. Ostatnio Jennifer Lopez była "przyłapana" w samochodzie z amerykańskim biznesmenem, co jeszcze bardziej podsyciło plotki o jej rozstaniu z aktorem. W środę 24 lipca latynoska wokalistka skończy 55-lat i postanowiła wykorzystać słoneczną niedzielę do świętowania swoich urodzin w Nowym Yorku. Celebrytka zaprosiła swoich najbliższych do jednej z włoskich restauracji, by wspólnie uczcić swoje urodziny.

Backgrid/East News

Jennifer Lopez pojawiła się w restauracji razem ze swoim 16-letnim synem Maxem , siostrą Lyndą Lopez i mamą Guadalupe Rodríguez. Na urodzinowym lunchu pojawiło się również mnóstwo znajomych wokalistki, w tym takie nazwiska jak Sara Jessica Parker. Niestety na zdjęciach nie widać nigdzie Bena Afflecka. Czy to oznacza, że plotki o potężnym kryzysie w ich małżeństwie były prawdziwe?

Ordonez/Agudo/Cover Images/East News

To kolejna uroczystość, która potwierdziła, że Jennifer Lopez może czekać batalia sądowa z Ben'em Affleckiem, a ich rozwód jest już nieunikniony. Myślicie, że małżeństwo potwierdzi niedługo plotki o swoim rozstaniu? Wiele osób liczy na to, by w końcu dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda ich relacja.

