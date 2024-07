Od kilku tygodni słyszymy doniesienia o zbliżającym się rozwodzie Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Ponoć małżeństwo nie wyszło obronną ręką z ostatniego kryzysu. Powrót gwiazd do siebie po 20 latach wywołał euforię wśród fanów, którzy nie spodziewali się, że niecały rok po ślubie będziemy dyskutowali o rozstaniu aktorów. W sieci pojawiło się sporo zarzutów pod adresem JLo, która miała poświęcać się jedynie pracy i nie dbać o relację. Wokalistka ma już ponoć dość tych plotek i chce przedstawić swoją wersję.

Niedawno zrezygnowana Jennifer Lopez wróciła do Stanów Zjednoczonych z podróży po Europie. Aktorka wybrała się do Włoch i Francji bez Bena Afflecka, co jeszcze bardziej podgrzało gorącą już atmosferę wokół ich małżeństwa. Zdaniem zagranicznej prasy wiadomość o rozwodzie ma pojawić się już niedługo.

Ponoć Jennifer Lopez coraz gorzej znosi to, że jest obwiniana o kryzys. Niewykluczone, że aktorka przedstawi wreszcie swoją wersję. Ma ujawnić, co działo się za zamkniętymi drzwiami jej domu i opowiedzieć o problemach męża.

Według informatora niedługo JLo może przedstawić całą prawdę o kryzysie w małżeństwie, by internauci zobaczyli ją w innym świetle.

Bez wątpienia jest zadowolona, że ludzie zaczynają dostrzegać, jaki naprawdę jest Ben. On potrafi być uroczy i czarujący, ale ma też swoją mroczną stronę, co Jennifer często znosiła, gdy kamery były wyłączone. Wreszcie zdała sobie sprawę, że to ona wykonywała cała pracę, nieustannie starając się poprawić mu humor i sprawić, by wszystko było w jak najlepszym porządku. Prawdę mówiąc, jest jej o wiele lepiej bez niego

– dodało źródło.