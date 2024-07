Od kilku tygodni w mediach aż huczy o rzekomym kryzysie Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Niektórzy nawet twierdzą, że para planuje rozwód! Póki co, żadna ze stron nie odniosła się bezpośrednio do sprawy, jednak czyny celebrytów świadczą o prawdziwości powyższych doniesień. Teraz Ben Affleck zaskoczył wszystkich. To, co zrobił jedynie podkręci plotki o rozstaniu z J.Lo!

Czy ten krok Bena Afflecka świadczy o rozstaniu z Jennifer Lopez?

Wygląda na to, że doniesienia o kryzysie Jennifer Lopez i Bena Afflecka są prawdziwe. W ostatnim czasie piosenkarka obchodziła swoje urodziny, a na zdjęciach, które dodała na próżno było szukać jej męża. Dodatkowo, paparazzi przyłapało J.Lo z innym mężczyzną, co tylko podsyciło plotki o rozstaniu z Benem. W mediach społecznościowych również ciężko uświadczyć ich wspólnych zdjęć. Głównym źródłem doniesień o rozwodzie Bena Afflecka i Jennifer Lopez jest fakt, że kilka miesięcy temu wystawili dom na sprzedaż, który niegdyś był ich wspólnym spełnieniem marzeń.

Backgrid/East News

Teraz media donoszą, że Ben Affleck jest w posiadaniu nowego domu! Mimo cięższego okresu w życiu prywatnym mężczyzna twardo stąpa po ziemi i uznał, że potrzebuje swoich "czterech ścian". Nowe gniazdko Bena kosztowało około 20 milionów dolarów. W tej cenie mąż Jennifer Lopez może cieszyć się 5 sypialniami, 6 łazienkami, oddzielnym pokojem rodzinnym oraz salą multimedialną. Dom położony jest w prestiżowej dzielnicy Los Angeles, którą zamieszkują między innymi: Tom Hanks czy Steven Spielberg.

FILIPPO MONTEFORTE/AFP/East News

Co ciekawe, jak donosi portal TMZ Jennifer Lopez również poszukuje odpowiedniego dla siebie domu! Jednak póki co nie udało jej się znaleźć perełki w Los Angeles, w którym chciałaby zamieszkać.

Wygląda więc na to, że fani tej dwójki muszą zacząć przyzwyczajać się do myśli o ich rozstaniu! Kilka tygodni temu osoba z otoczenia Jennifer Lopez Bena Afflecka wyznała, że para mimo terapii nie jest w stanie się ze sobą dogadać.

Jenny ma dość. Naprawdę się starała, ale nic więcej nie może zrobić. Nie jest lepiej, jest tylko gorzej (...). Jest podekscytowana wyjazdem w trasę w przyszłym roku, kiedy jej życie osobiste będzie spokojniejsze i będzie mogła nawiązać kontakt ze swoimi fanami - mówiła osoba z bliskiego otoczenia J.Lo

Myślicie, że to naprawdę koniec?

