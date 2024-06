Jennifer Lopez przeżywa nie tylko wizerunkowy kryzys ale również sypie się jej życie prywatne. Media już od jakiegoś czasu rozpisują się o bliskim rozwodzie z Bennem Affleckiem. W rozmowie z InTouch, osoba z bliskiego otoczenia przekazała:

Zachowanie Jennifer Lopez ma bardzo źle wpływać na Bena Afflecka.

To definitywny koniec związku Jennifer Lopez i Bena Afflecka? Piętrzą się plotki o dużym kryzysie w ich relacji. W dodatku coraz rzadziej udaje się widywać ich razem, a fotoreporterzy już nie raz dopatrzyli się braku obrączek na ich dłoniach. W dodatku wielka willa, którą zakupili, niedawno trafiła na sprzedaż. Jakby tego było mało, sypie się również kariera wokalistki. Niedawno zrozpaczona JLo wydała oświadczenie, w którym poinformowała o odwołaniu swojej trasy.

Z decyzją o odwołaniu trasy zwlekała do ostatniej sekundy. To był dla niej bardzo trudny wybór. Ale w końcu odbyła spotkanie kryzysowe, podczas którego wyjaśniono jej, jak słaba jest sprzedaż biletów i ogólny wniosek był taki, że zachowa twarz, jeśli odwoła tournee. Było to dla niej oczywiście ogromnym ciosem, ponieważ tak bardzo nie mogła się doczekać powrotu na scenę i dobrej energii od fanów

- w rozmowie z In Touch przekazała osoba z bliskiego otoczenia.