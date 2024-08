O kryzysie w małżeństwie Jennifer Lopez i Ben'a Affleck'a media huczą już od dawna. Wszystko wskazywało na to, że sytuacja raczej nie ulegnie poprawie, ale teraz wiele się zmieniło gdy paparazzi przyłapali wokalistkę pod domem jej męża. Czy to oznacza ich wielki powrót?

Jennifer Lopez odwiedziła Ben'a Affleck'a w jego urodziny

Od kilku miesięcy media rozpisują się, że sielanka miłosna Jennifer Lopez i Bena Afflecka dobiegła końca. Od dłuższego czasu para nie pokazuje się razem, ale również nie komentują plotek o swoim rozstaniu. Podobno Jennifer Lopez podjęła już ostateczną decyzję i poszukuje nowego domu w Beverly Hills. Jakiś czas temu paparazzi przyłapali ją na oglądaniu willi z agentem nieruchomości, a teraz przyłapali ją pod domem męża w jego 52. urodziny. Przypominamy, że aktor obchodził swoje urodziny 15 sierpnia. Latynoska wokalistka po raz pierwszy była widziana w jego domu po tym, jak pojawiły się plotki o ich rozstaniu.

Matt Baron/BEI/Shutterstock/Rex Features/East News

Jennifer Lopez została przyłapana przez paparazzi na zewnątrz willi Bena Afflecka w Brentwood, California. Jak podają zagraniczne media, wizyta wokalistki była krótka i trwała tylko 30 min. Co więcej, przed wizytą latynoski aktora odwiedziła jego była żona - Jennifer Garner.

Backgrid/East News

Ostatnio w mediach pojawiły się nowe informacje ws. rozwodu Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Czy jednak dojdzie on do skutku? Zapewne to okaże się już niedługo.

