Jennifer Lopez i Ben Affleck to jedna z najbardziej popularnych par show-biznesu. Wydawać by się mogło, że gdy zdecydowali się do siebie wrócić i dać sobie szansę, nic nie jest w stanie ich złamać. Jednak od kilku tygodni media rozpisują się o ich domniemanym rozwodzie. Teraz na światło dzienne wyszły kolejne fakty. Okazuje się, że piosenkarka jest już na skraju wytrzymałości.

Jennifer Lopez opublikowała wymowne zdjęcie Bena Afflecka

Wygląda na to, że wcześniejsze doniesienia mediów odnośnie związku Jennifer Lopez i Bena Afflecka są prawdziwe. Od kilku tygodni media żyją tylko tym, że para przechodzi niemały kryzys. W ostatnim czasie syn celebrytów miał zakończenie roku szkolnego i Jennifer i Ben pojawili się wydarzeniu osobno! To podsyciło plotki o ich rozstaniu, a teraz na jaw wyszły nowe fakty!

Jennifer Lopez i Ben Affleck mieli poddać się terapii, która jak się teraz okazuje nie przynosi należytych efektów. W rozmowie z "Daily Mail" bliska osoba piosenkarki potwierdziła plotki, że Lopez ma już dość ratowania swojego związku i ma się skupić teraz na zupełnie czymś innym.

Jenny ma dość. Naprawdę się starała, ale nic więcej nie może zrobić. Nie jest lepiej, jest tylko gorzej (...). Jest podekscytowana wyjazdem w trasę w przyszłym roku, kiedy jej życie osobiste będzie spokojniejsze i będzie mogła nawiązać kontakt ze swoimi fanami - mówi bliska osoba artystki.

Co więcej, z okazji światowego Dnia Ojca Jennifer zdecydowała się opublikować ... czarno-białe zdjęcie Bena Afflecka. Zamieściła przy nim wymowny podpis:

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca - napisała.

Wpis może zaskakiwać szczególnie w kontekście tego, że Jennifer i Ben nie mają wspólnych dzieci. Gwiazdor jest za to ojcem trojga dzieci ze związku z Jennifer Garner. To również z nią Affleck miał spędzić tegoroczny Dzień Ojca.

Głos w sprawie zabrała również inna bliska osoba Jennifer Lopez, która przyznała, że Ben ma bardzo specyficzny charakter i jego żona ma z nim trudności w komunikacji:

Ben to świetny facet, ale potrafi być zrzędliwy i przygnębiający. Myślę, że świat widział to na zdjęciach, takich jak podczas zeszłorocznej ceremonii rozdania nagród Grammy (...). Pali, przeklina i przez większość czasu wydaje się być zirytowany. Świetny reżyser i aktor, ale nie za dużo się przy nim śmieje (...). Jest jednak wspaniałym ojcem - zdradza informator.

Z doniesień również wynika, że Jennifer Lopez swoją uwagę skupia obecnie na 16-letnich bliźniakach oraz oddaje się w pełni swojej karierze zawodowej. Para ma również sprzedawać dom w Los Angeles. Myślicie, że to już definitywny koniec?

