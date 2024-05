Media prześcigają się w doniesieniach o kryzysie pomiędzy Jennifer Lopez i Benem Affleckiem. Pojawiły się nawet informacje, że aktor wyprowadził się z ich wspólnego domu. Nagle po tygodniach milczenia Jennifer Lopez i Ben Affleck reagują na piętrzące się plotki. Jak to jest z ich związkiem?

Jennifer Lopez i Ben Affleck mają kryzys? Pojawiły się wymowne zdjęcia

Jennifer Lopez i Ben Affleck powrócili do siebie po ponad dwóch dekadach. W tym roku obchodziliby drugą rocznicę ślubu, jednak media na całym świecie rozpisują się o końcu ich związku. Czy Jennifer Lopez i Ben Affleck się rozwodzą? "US Weekly" informował, że aktor miał wyprowadzić się z ich wspólnego domu do wynajmowanej rezydencji. Z kolei "In Touch" grzmiał po tym, jak JLo samotnie pojawiła się na MET Gali:

To jasne jak słońce. Są blisko rozwodu i — tym razem — Ben jest niewinny!

Po tygodniach milczenia na temat tego, co na swój temat czytali w sieci Jennifer Lopez i Ben Affleck zostali przyłapani przez paparazzi.

Backgrid/East News

Na zdjęciach, które zostały zrobione w ostatnich dniach widać jak Ben Affleck i Jennifer Lopez emocjonalnie rozmawiają w samochodzie, gestykulując. Nie wiadomo jednak czy się kłócili, jak to zarzucają im media w ostatnich tygodniach, czy po prostu rozmawiali. Jednak gdy zorientowali się, że są fotografowani oboje uśmiechnęli się do zdjęć. Fotki miały zostać zrobione po imprezie w Aero Theatre w Brentwood, na którą przyszli osobno. Z kolei później razem przemieszczali się samochodem Bena. Ben Affleck aktualnie przebywa w Brentwood, pracując nad filmem "The Accountant 2". Czy te zdjęcia będą powodem do zakończenia plotek o rozwodzie? Media rozpisują się również, że na nowych zdjęciach z wydarzenia w Aero Theatre dopatrzono się obrączek, co jest zmianą w narracji. Do tej pory właśnie ich brak, był jednym z powodów, który miałby potwierdzać, że w ich związku źle się dzieje.

Backgrid/East News

W ostatnim czasie oliwy do ognia dolała również aktywność JLo w sieci. Zastanawiano się czy Jennifer Lopez niechcący nie sugerowała rozstania z Benem Affleckiem, reagując na niezbyt optymistyczny wpis o związkach.

