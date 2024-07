24 lipca to wielki dzień dla Jennifer Lopez, ale i jej najbliższych, którzy razem z nią zamierzają świętować jej urodziny. W ostatnich miesiącach do mediów docierało wiele niepokojących informacji na temat życia prywatnego artystki. Czy opisywane wydarzenia zakłócą jej dzisiejszą celebrację?

Jennifer Lopez zapewne nie tak wyobrażała sobie ten dzień

Jest wielką gwiazdą, cenioną na całym świecie i na polu zawodowym zdecydowanie nie ma powodów do narzekania. Inaczej sprawy mają się w przypadku spraw osobistych, które przechodzą ponoć ostatnio istny rollercoaster. W zagranicznej prasie aż huczy bowiem od doniesień o rzekomym kryzysie, a nawet rozstaniu Jennifer Lopez i Bena Afflecka.

Para pobrała się w 2022 roku, a pierwsze plotki o kłopotach w raju pojawiły się stosunkowo szybko. Nie brakowało zarzutów, że przyczyniła się do nich sama Jennifer, która ponoć całkowicie poświęcała się pracy i nie dbała o swój związek. Nie brakowało również spekulacji, że to jej ukochany nie może zapomnieć o swojej ex i to właśnie jest źródłem wszystkich problemów.

Jennifer Lopez, Ben Affleck Backgrid/East News

Jak mogliśmy się spodziewać, JLo póki co nie odniosła się do krążących pogłosek, choć z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Przed kilkoma dniami świętowała swoje urodziny bez Bena, co tylko zaogniło wszelkie dyskusje. Tak naprawdę jej święto przypada właśnie dziś (tj. 24 lipca) i tylko domyślać możemy się, że jeśli plotki o kryzysie i rozstaniu są prawdziwe, artystce może być trudno celebrować swoje urodziny.

ABACA/Abaca/East News

Warto też wspomnieć, że w życiu uczuciowym Jennifer Lopez niemal od zawsze musiała mierzyć się z wieloma zawirowaniami i mimo usilnych poszukiwań prawdziwej miłości, każdy związek kończył się fiaskiem. Przed Benem Affleckiem trzykrotnie wychodziła za mąż, a najdłuższa jej relacja małżeńska trwała 10 lat.

Mamy nadzieję, że mimo kłopotów na polu prywatnym, JLo może dziś liczyć na wsparcie najbliższych.

