Wczoraj odbyły się urodziny wielkiej gwiazdy, jaką jest Jennifer Lopez. Życzenia do artystki spływały niemalże z całego świata, a teraz sama zainteresowana zabrała głos. Jej słowa poruszają do łez.

Reklama

Aż trudno uwierzyć, że spędziliśmy tyle czasu razem - pisze J.Lo.

Jennifer Lopez dodała wymowny wpis

Można by rzec - ma sławę, pieniądze i niczego jej nie brakuje. Prawdopodobnie tak jest, jeśli mówimy o życiu zawodowym Jennifer Lopez, jednak jej przestrzeń osobista nie jest usłana różami. Od kilku tygodni media aż huczą o wielkim kryzysie Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Niektórzy donoszą, że para się rozstała! Póki co, nie ma żadnego potwierdzenia dla tych słów, ale jedno jest pewne - Jennifer Lopez przechodzi cięższe chwile w swoim życiu.

Wczoraj artystka miała urodziny, a fani wysyłali jej tonę życzeń. Co prawda, piosenkarka świętowała ten dzień nieco wcześniej i na obiad urodzinowy zaprosiła swoich najbliższych, jednak to 24.07 był dniem, w którym J.Lo skończyła 55 lat. Niestety, na próżno szukać obok niej Bena Afflecka, co oczywiście podsyca plotki o ich rozstaniu.

Teraz artystka zwróciła się do fanów w wymownym wpisie:

Przez całą noc i dziś rano widziałam wszystkie Wasze życzenia urodzinowe, piękne filmy i posty z całego świata. Uśmiałam się, uśmiechałam się, wylałam trochę łez, a kiedy zobaczyłam billboard na Times Square, byłam zaskoczona. Naprawdę mam najlepszych, najbardziej niesamowitych fanów na świecie. Nigdy nie potrafiłam wyrazić, jak bardzo jestem poruszona lub jak niesamowicie się czuję, że wszyscy jesteście częścią mojego życia. Bardzo dziękuję. Aż trudno uwierzyć, że spędziliśmy tyle czasu razem. To zabawne, gdy siedzę tutaj i rozważam najbardziej niezwykłą podróż, wciąż czuję się jak ta sama dziewczyna, która zaczyna pełna energii i brawury, gotowa na podbój całego świata na zewnątrz, a zarazem taka wrażliwa, krucha i czasem przerażona, ale zawsze pełna miłości wewnątrz. Mam dla Was tyle miłości. Chcę, żebyście w dniu moich urodzin wiedzieli, że WY jesteście moim największym prezentem. Oprócz mojej rodziny i przyjaciół zawsze byliście przy mnie w dobrych i trudnych chwilach. Zawsze mogę na Was liczyć. I chcę, żebyście wiedzieli, że zawsze możecie na mnie liczyć. Dziękuję za troskę, wyrozumiałość, lojalność i przede wszystkim za miłość. Dziękuję, dziękuję, dziękuję... - napisała Jennifer.

Fani od razu okazali swoje wsparcie dla Jennifer Lopez:

Zobacz także

Zasługujesz na całą miłość świata i nie będzie dnia, żebym nie przestała krzyczeć do świata, jaki jesteś cenny. Kocham Cię tak bardzo kochanie... zawsze i na zawsze!!

Twój wpis mnie wzruszył, jesteś tak ważna dla tylu ludzi i miło widzieć, że są ważni również dla Ciebie

Twoje urodziny powinny być świętem narodowym - rozpisują się fani.

Myślicie, że Jennifer Lopez wkrótce ogłosi rozstanie z Benem?

Reklama

Zobacz także: Jennifer Lopez "przyłapana" w samochodzie z amerykańskim biznesmenem. Te zdjęcia mówią same za siebie