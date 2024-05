Fani gwiazdorskiej pary z zapartym tchem wyczekują potwierdzenia, czy to już naprawdę koniec wielkiej miłości Jennifer Lopez i Bena Afflecka i doszukują się kolejnych dowodów. Jak udało się ustalić magazynowi "In Touch", Affleck miał wyprowadzić się ze wspólnego domu, a informator magazynu donosi, że są "blisko rozwodu" i "Ben jest niewinny". Spekulacje o rozwodzie podsyca także Jennifer Lopez, a czujni fani doszukali się "dowodu".

Jennifer Lopez i Ben Affleck dwie dekady temu tworzyli jedną z najpopularniejszych par w show-biznesie i w 2004 roku niespodziewanie poinformowali, że ich związek przeszedł do historii. Para po wielu latach postanowiła dać sobie drugą szansę i ku zaskoczeniu wielu osób w 2022 roku Lopez i Affleck stanęli na ślubnym kobiercu. W lipcu minął dwa lata od tego wydarzenia, jednak zdaje się, że gwiazdorska para nie będzie świętować rocznicy ślubu, bo aż huczy od plotek o rozwodzie. Spekulacje podsyciła również... Jennifer Lopez.

Fani gwiazdorskiej pary dopatrzyli się "dowodu", że Jennifer Lopez polajkowała wymowny wpis na Instagramie o związkach, czym podsyciła spekulacje. Wpis zaczynał się od słów: "nie można zbudować relacji z kimś, kto..." i w dalszej części było kilka możliwych opcji do wyboru m.in.: "gdy brakuje bezpieczeństwa emocjonalnego", "nie szanuje Twojego czasu, nie uważa, że ważne jest, aby oddzwonić/ wysłać SMS-a w rozsądnym terminie", "nie wie, kim jest i czego chce".

Polubienie przez Jennifer Lopez nie umknęło autorce wpisu.

A wszystkie plotki o rozstaniu pary zaczęły się po MET Gali, na którą Jennifer Lopez przyszła sama, a Ben miał rzekomo inne obowiązki zawodowe. Jednak magazyn "In touch" donosi, że prawda mogła być zupełnie inna.

Zobacz także