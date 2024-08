We wtorek, 20 sierpnia Jennifer Lopez oficjalnie złożyła pozew o rozwód z Benem Affleckiem w Sądzie Najwyższym w Los Angeles. Tę sensacyjną wiadomość przekazał amerykański serwis TMZ. Choć o problemach w małżeństwie mówiło się już od dłuższego czasu, wieść o zakończeniu małżeństwa nadal może szokować fanów Bennifer. Po dwóch dekadach para dała sobie drugą szansę i wzięła ślub w lipcu 2022 roku. Najwyraźniej jednak miłość to za mało.

Jennifer Lopez rozwodzi się z Benem Affleckiem

Jako pierwszy informację o rozwodzie Jennifer Lopez i Bena Afflecka podała redakcja TMZ. Dziennikarze ustalili, że para nie podpisała intercyzy. Wokalistka miała wyznaczyć dzień na złożenie dokumentów rozwodowych. Wybrała 20 sierpnia – dzień, w którym gwiazdy obchodziły drugą rocznicę drugiego ślubu, który odbył się w Georgii.

Brak intercyzy oznacza, że dochody, jakie para miała przez ostatnie dwa lata, są majątkiem wspólnym i zostaną podzielone równo między małżonków. Chyba że sami zdecydują inaczej. W dokumentach JLo zrzekła się alimentów na rzecz Afflecka i zaapelowała o pozbawienie ich również męża.

Gwiazdy po pięćdziesiątce marzyły o przeżyciu drugiej miłości. Nie specjalnie ukrywali się przed mediami. Zorganizowali dwa śluby, później wybrali się w miłosną podróż do Paryża. Powrót też na chwilę pomógł im w karierze. JLo i Affleck lata świetności mają już dawno za sobą. On rzadko pojawia się w dużych filmach. Ona zorganizowała trasę koncertową, która okazała się porażką. Ale przez moment znów mówiono tylko o nich.

O problemach w raju mówiono już od dłuższego czasu. Para miała kłócić się na galach. Ben nie pasował do jej wystawnego życia na bankietach, podczas imprez wyglądał na zmęczonego, rzadko się uśmiechał. Najwyraźniej po hucznym celebrowaniu powrotu dopadała ich szara rzeczywistość. JLo przestała pojawiać się na ulicy z biżuterią z napisem „Jennifer & Ben” z 14-karatowego złota. On był widywany bez obrączki i przestał wracać do domu na noc.

Niedawno Jennifer Lopez odwiedziła Bena Afflecka w jego urodziny. Fani przez chwilę mogli mieć nadzieję, że to jeszcze nie koniec Bennifer. Każdy chciał, by ta historia doczekała się szczęśliwego finału. Niestety życie to nie film.

