To już oficjalne – jedna z najgłośniejszych par Hollywood, Jennifer Lopez i Ben Affleck, sfinalizowała rozwód. Ich miłość, która po latach przerwy ponownie rozkwitła w 2022 roku, ostatecznie nie przetrwała próby czasu. Po miesiącach spekulacji o kryzysie w ich małżeństwie para osiągnęła porozumienie rozwodowe i definitywnie zakończyła wspólną historię. Czy ich rozstanie przebiegło w pokojowej atmosferze? Co stanie się z ich wspólnym majątkiem? Oto szczegóły ugody rozwodowej.

Jennifer Lopez i Ben Affleck oficjalnie rozwiedzeni

To już koniec wielkiej miłości, która rozgrzewała serca fanów na całym świecie! Jennifer Lopez i Ben Affleck oficjalnie rozwiedli się po dwóch latach małżeństwa. Ich burzliwa historia, pełna wzlotów i upadków, dobiegła ostatecznego końca. Po miesiącach spekulacji medialnych para osiągnęła porozumienie rozwodowe, definitywnie zamykając wspólny rozdział swojego życia. Wielu fanów zastanawiało się, co było powodem tego rozstania i jak wyglądały kulisy podziału ich majątku. Wiadomo już, że małżeństwo zakończyło się polubownie, a byli partnerzy doszli do ugody bez większych batalii sądowych.

Jednym z kluczowych aspektów rozwodu Jennifer Lopez i Bena Afflecka był brak intercyzy. Para nie zdecydowała się na podpisanie umowy przedślubnej, co oznaczało konieczność negocjacji w sprawie podziału wspólnego majątku. Jak podaje "TMZ", zarówno Lopez, jak i Affleck chcieli uniknąć skandali i medialnej batalii. Uzgodnili więc warunki rozwodu w sposób, który pozwolił na szybkie zakończenie sprawy. Nie podano szczegółów finansowych, jednak wiadomo, że jednym z kluczowych punktów był podział ich luksusowego domu w Beverly Hills.

Para nabyła tę nieruchomość wspólnie, a jej wartość szacowana była na kilkadziesiąt milionów dolarów. Nie wiadomo, kto ostatecznie zatrzymał dom lub czy został on sprzedany, ale fakt, że porozumienie zostało osiągnięte w krótkim czasie, sugeruje, że obie strony były gotowe na kompromis.

Plany na przyszłość Jennifer Lopez są imponujące. A co z Benem Affleckiem?

Rozstanie Jennifer Lopez i Bena Afflecka zamyka kolejny rozdział w historii ich burzliwej relacji. Jeszcze niedawno Lopez podkreślała, że nie jest w najlepszym momencie swojego życia:

Tak, było cholernie trudne! Czułam samotność, wyalienowanie, strach. Czułam smutek i desperację - mówiła J.Lo.

Teraz każde z nich idzie własną drogą. Jennifer Lopez koncentruje się na swojej karierze muzycznej i aktorskiej. Artystka ma w planach nowe projekty muzyczne oraz kolejne role filmowe. Z kolei Ben Affleck pozostaje aktywny w branży filmowej – zarówno jako aktor, jak i reżyser.

Nie wiadomo, czy byli małżonkowie będą utrzymywać ze sobą kontakt. Ich rozwód przebiegł w pokojowej atmosferze, więc można przypuszczać, że relacje między nimi pozostaną neutralne. Jednak na ten moment zarówno Lopez, jak i Affleck koncentrują się na swojej przyszłości, zostawiając przeszłość za sobą.

Miłość jak z filmu. Historia związku "Bennifer"

Historia miłości Jennifer Lopez i Bena Afflecka to opowieść pełna namiętności, rozstań i powrotów. Poznali się na planie "Gigli" w 2001 roku. Wkrótce zostali parą, a w 2002 roku Affleck oświadczył się Lopez. Ogromne zainteresowanie mediów doprowadziło jednak do odwołania ślubu w 2003 roku i rozstania na początku 2004 roku. Po niemal dwóch dekadach para wróciła do siebie w 2021 roku. W kwietniu 2022 Affleck ponownie się oświadczył, a w lipcu wzięli ślub w Las Vegas, a potem zorganizowali większą uroczystość.

W 2024 roku pojawiły się doniesienia o problemach w ich małżeństwie. W sierpniu Lopez złożyła pozew o rozwód, który sfinalizowano w styczniu 2025 roku. Ich historia pokazuje, jak trudne jest utrzymanie miłości w świetle reflektorów.

