Kryzys w małżeństwie Jennifer Lopez i Bena Affleck'a osiągnął kulminacyjny punkt. Jak donoszą zagraniczne media, gwiazdorska para nie może się ze sobą dogadać w kwestii rozwodu. Aktorka ma być wściekła na Bena i czuje się przez niego upokorzona.

Sielanka w małżeństwie Jennifer Lopez i Bena Afflecka dobiegła końca. Zwaśnieni małżonkowie, od kilkunastu tygodni nie pokazują się ze sobą, a ostatnie urodziny Jennifer Lopez spędziła bez Bena Afflecka co tylko podgrzało informacje o ich rozwodzie. Ostatnio portal "Daily Mail" donosił, że małżonkom nie udało się zażegnać trwającego od dłuższego czasu kryzysu, a wszystkie próby ratowania ich małżeństwa zakończyły się niepowodzeniem. Według informacji zagranicznego portalu J.Lo i Ben mają już skompletowane papiery rozwodowe.

Pojawił się jednak problem, przez który aktorka ma być wściekła na Bena Afflecka.

Portal "Page Six" poinformował, że Ben Affleck, ma opóźniać złożenie papierów rozwodowych, ponieważ chce zaoszczędzić sobie "jeszcze większego wstydu". Ta sytuacja miała kompletnie wyprowadzić Jennifer Lopez z równowagi i aktorka jest wściekła na męża, a także czuje się upokorzona. Według osób z otoczenia pary, aktorka liczyła na szybki rozwód.

Jennifer jest wściekła. Czuje się upokorzona przez Bena, który przecież namawiał ją do powrotu i ślubu, a teraz opóźnia rozwód. Do tego przez lata rozpowiadał w mediach, że była miłością jego życia. Takie postępowanie to dla niej cios. Nie może mu także wybaczyć, że w całą sytuacją zaczyna być mieszana rodzina

- powiedział informator portalu Page Six.