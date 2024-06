O ponownym zejściu się Bena Afflecka i Jennifer Lopez rozpisywał się cały świat. Po blisko dwóch latach rozłąki dojrzali już aktorzy postanowili do siebie wrócić i wzięli ślub. W przeszłości ich związek nie wytrzymał presji ze strony mediów. Tym razem miało być inaczej. Jednak ostatnie doniesienia mówią, że małżeństwo gwiazd nie poradziło sobie z kryzysem i niedługo para oficjalnie potwierdzi rozwód. Podobno przyjaciel Afflecka już wcześniej ostrzegał go przed takim scenariuszem.

Kłopoty w małżeństwie Bena Afflecka i Jennifer Lopez? Damon miał ostrzegać aktora

Od jakiegoś czasu media sugerują, że to koniec małżeństwa Jennifer Lopez i Bena Afflecka. To nie koniec problemów gwiazd. Trasa koncertowa wokalistki okazała się niewypałem, natomiast dokument „Niewypowiedziana historia wielkiej miłości’ o JLo stał się obiektem kpin w mediach społecznościowych. W dodatku byli koledzy z dzieciństwa aktorki zarzucili twórcom masę manipulacji.

Jennifer Lopez i Ben Affleck Backgrid/East News

Na początku czerwca informator „In Touch” przekazał: „Ben już się wyprowadził i prawdopodobnie będą musieli sprzedać wymarzony dom, którego szukali przez dwa lata. Nigdy nie przestaną się kochać, ale ona nie może go kontrolować, a on nie może jej zmienić. Niemożliwe, żeby to trwało dłużej”.

Niedawno pojawiły się doniesienia, że Matt Damon, który od dekad jest przyjacielem Bena Afflecka, pilnuje, by aktor nie wrócił do nałogu.

Jennifer Lopez i Ben Affleck Backgrid/East News

Gdy wszystko zaczęło się rozpadać, Matt powiedział Benowi, że popiera każdy jego wybór, ale chce, aby przede wszystkim skupił się na swojej pracy – powiedziało źródło Daily Mail.

Ben spędził dużo czasu, skupiając się na projektach JLo tak jak za pierwszym razem. Matt powiedział Benowi: Co ona kiedykolwiek zrobiła dla twojej kariery? – dodał informator.

Wydało się, że Matt Damon miał ostrzegać Bena Afflecka przed powrotem do Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez i Ben Affleck Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Matt próbował ostrzec Bena, gdy wrócili do siebie z JLo, że to może się zdarzyć. Matt był przy Benie, aby pomóc mu się pozbierać po ich pierwszym rozstaniu i czuł, że to się powtórzy – ujawniło źródło.

Niedawno paparazzi wyparzyli Afflecka i Lopez razem po raz pierwszy od dawna. Małżeństwo pojawiło się razem przed biurem aktora w Los Angeles. Przyjechali oddzielnymi samochodami. „Daily Mail” podało sensacyjną wiadomość. Zdaniem dziennikarzy już za kilka dni para oficjalnie ogłosi rozwód.

Ben Affleck Backgrid/East News

Warto przypomnieć, że już kilka razy sfotografowano Bena Afflecka bez obrączki. W dodatku Jennifer Lopez wybrała się w podróż do Europy bez męża. Spędziła czas ze znajomymi we Włoszech, następnie poleciała do Paryża i oglądała Tydzień Mody. Myślicie, że ostatnie doniesienia są mocno przesadzone?

