Domysły dotyczące rozpadu związku Jennifer Lopez i Bena Afflecka nie cichną. Wręcz przeciwnie: kolejne medialne pogłoski potęgują wrażenie, że niebawem wielka miłość gwiazdorskiej pary dobiegnie końca... Teraz mowa o rozwodzie "Bennifer". Wiadomo już, kiedy do niego dojdzie?

Reklama

To koniec "Bennifer"? Nowe informacje nie pozostawiają złudzeń

Fani Jennifer Lopez i Bena Afflecka z pewnością niepokoją się medialną burzą, która wisi nad parą już od jakiegoś czasu. Wszystko wskazuje jednak na to, że to faktycznie koniec, a między J.Lo i jej partnerem faktycznie nie ma już pozytywnych uczuć ani namiętności...

Teraz do mediów trafiły pogłoski o przygotowaniach pary do rozwodu. Ponoć byli partnerzy mają ogłosić to w przeciągu kolejnych dni. Warto jednak pamiętać, że jak do tej pory, Jennifer i Ben nie odnieśli się wprost do informacji o rozstaniu ani nie wydali oficjalnego oświadczenia na ten temat.

Rozwód zostanie ogłoszony w najbliższych dniach - podaje źródło ''Daily Mail''.

AP/Associated Press/East News

Coraz częściej mówi się nie tylko o rozwodzie Afflecka i Lopez, ale także o tym, że zejście się pary miało być błędem. Ponoć jakiś czas temu przyjaciel miał ostrzegać Bena Afflecka przed powrotem do J.Lo:

Ben spędził dużo czasu, skupiając się na projektach JLo tak jak za pierwszym razem. Matt powiedział Benowi: Co ona kiedykolwiek zrobiła dla twojej kariery? - dodało źródło ''Daily Mail''.

Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Myślicie, że wkrótce Jennifer Lopez i Ben Affleck faktycznie oficjalnie ogłoszą rozwód? A może jednak nie wszystko stracone? My zdecydowanie będziemy trzymać rękę na pulsie!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Przyjaciel Bena Afflecka ostrzegał go przed związkiem z Jennifer Lopez. Takie wieści tuż przed rzekomym rozwodem