To już oficjalnie - Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela się rozstali. Aktorka udała się do Kuby Wojewódzkiego i na jego kanapie potwierdziła to, o czym spekulowało się od tygodni.

Jestem tutaj po to, żeby po raz pierwszy o tym powiedzieć i po raz ostatni. Rozstaliśmy się, natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość. Nie wiem, jak to przeniknęło do mediów. - wyznała.

Maciej Pela niewątpliwie przechodzi teraz trudny czas, jednak może liczyć na swoich najbliższych i fanów. Pod jego ostatnim postem na Instagramie pojawił się komentarz od... Igi Śmiechowicz, uczestniczki show "Ślub od pierwszego wejrzenia". Co miała mu do przekazania?

Nie do wiary, co Iga ze "ŚOPW" napisała na profilu Macieja Peli

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata byli uważani za jedną z najbardziej zgranych par w show-biznesie. Aktorka i tancerz poznali się podczas rozmowy o pracę, gdy Kaczorowska szukała kogoś do swojej szkoły tańca. Pela nie tylko zdobył pracę, ale również serce aktorki. Para szybko się zaręczyła i równie szybko wzięła ślub. Ich bajkowe wesele odbyło się w 2018 roku w Toskanii, a rok później doczekali się córeczki Emilki. W 2021 roku na świat przyszła druga pociecha Kaczorowskiej i Peli - Gabrysia. Małżonkowie chętnie wstawiali w mediach społecznościowych wspólne posty i nic nie wskazywało na to, że przechodzą poważny kryzys.

Pierwsze informacje o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli pojawiły się na początku października i przez długi czas były w sferze spekulacji, aż do teraz. 5 listopada aktorka wybrała się do Kuby Wojewódzkiego i potwierdziła to, o czym plotkowano od tygodni.

Rozstaliśmy się(...) W każdej relacji są trudniejsze chwile, te piękne, którymi chcemy się dzielić z całym światem. (...) Natomiast poszło to w tym kierunku, że trzeba było podjąć tę najtrudniejszą decyzję w życiu. Bardzo się staraliśmy, konsultowaliśmy się ze specjalistami, ale przyszedł na nas czas.. - wyznała.

Maciej Pela już kilka dni temu dodał na Instagram wymowne nagranie i podkreślił, że przechodzi obecnie trudny czas.

Przez ostatnie 2 miesiące przeczytałem tyle kłamstw na swój temat, że gdyby nie rodzina, mój najlepszy przyjaciel, życzliwi znajomi czy leki i terapia, nie wiem, jakbym to dźwignął. I choć wiem, że to, co pisano o mnie, jest bzdurą, to ciężko było przełknąć niektóre komentarze. - napisał.

Pod jego postem pojawił się komentarz od Igi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która przekazała tancerzowi słowa wsparcia. Uczestniczka show zdradziła, że miała okazję poznać Macieja bliżej, ponieważ chodziła regularnie na zajęcia taneczne, które organizował i zrobił na niej dobre wrażenie.

Poznałam Cię trochę podczas zajęć, na które chodziłam do Ciebie regularnie. I zawsze mówiłam, że Maciek to taki fajny, miły, życzliwy i pozytywny człowiek i pedagog!:) Obserwowałam Cię również później… i z krótkich relacji na insta widzę, że nic się nie zmieniło:) trzymam za Ciebie kciuki!!! - zdradziła Iga.

Spodziewaliście się, że Macieja Pelę i uczestniczkę ślubnego show łączy tak wiele?

