Sandra Kubicka, jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, jest obecnie spełniona i szczęśliwa, co znajduje swoje odzwierciedlenie w treściach, które publikuje w sieci. Na każdym kroku widać, że gwiazda promienieje i dzieli się swoją codziennością w sieci, a synek Leonard jest jej oczkiem w głowie. Teraz Sandra Kubicka opublikowała na Instagramie wpis, który z pewnością zostanie na długo w pamięci fanów. Zobaczcie, czym podzieliła się partnerka Aleksandra Barona! Trudno w to uwierzyć.

Sandra Kubicka świętuje 30. urodziny

Miniony rok był dla Sandry Kubickiej wyjątkowy - to właśnie w 2024 roku gwiazda po raz pierwszy została mamą i wzięła ślub z ukochanym, Aleksandrem Baronem. Nie jest tajemnicą, że rola mamy jest spełnieniem jej marzeń. Sandra Kubicka nie zapomina jednak też o sobie, bo, jak sama pisze: "szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko".

Sandra Kubicka właśnie świętuje wyjątkowy moment w swoim życiu - 30. urodziny, które przez wielu uznawane są za przełomowy etap. Z tej okazji modelka postanowiła podzielić się urodzinowym wpisem, a także życzyła sobie, by "wszystkie bajki o 30. się spełniły":

Hello 30s. Mam nadzieję, że te wszystkie bajki o 30stce się spełnią - napisała Sandra Kubicka.

Fani natychmiast zasypali Sandrę Kubicką gratulacjami i życzeniami. Internauci przekonywali modelkę, że to "najlepszy wiek":

30 to super wiek, coś o tym wiem

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i spokoju ducha

Przede wszystkim dużo cierpliwości w tym instaświecie

Na tym jednak nie koniec. Sandra pokazała wyjątkowy prezent urodzinowy, który dostała od ukochanego. Tylko pozazdrościć!

Historia związku Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona

Sandra Kubicka, polska modelka, i Aleksander Milwiw-Baron, muzyk znany z zespołu Afromental oraz juror programu "The Voice of Poland", poznali się w 2015 roku. Ich relacja początkowo była koleżeńska, jednak z czasem przerodziła się w głębsze uczucie. Oficjalnie jako para zaczęli pojawiać się w mediach w 2021 roku.

W kwietniu 2024 roku, po trzech latach związku, Sandra i Aleksander wzięli ślub. Ceremonia była utrzymana w tajemnicy, a para podzieliła się tą radosną nowiną dopiero po fakcie. Niedługo później, w maju 2024 roku, na świat przyszedł ich syn, Leonard.

Początkowo ich związek wydawał się idealny, jednak z czasem w mediach zaczęły pojawiać się spekulacje o możliwym kryzysie w ich relacji. Sandra w mediach społecznościowych dzieliła się przemyśleniami na temat trudności w godzeniu macierzyństwa z pracą zawodową, co niektórzy interpretowali jako aluzje do nieobecności męża. Szybko jednak plotki o kryzysie zostały ukrócone i gołym okiem widać, że Aleksander i Sandra tworzą szczęśliwą rodzinę, co udowadniają na każdym kroku!

Pod koniec 2024 roku para przeprowadziła się do nowego domu, co miało być nowym początkiem dla ich rodziny. Mimo to, w mediach nadal pojawiały się doniesienia o możliwych napięciach w ich związku. W odpowiedzi na te plotki, zarówno Sandra, jak i Aleksander publikowali wspólne zdjęcia z synem, starając się pokazać, że ich rodzina jest silna i zjednoczona.

Obecnie, mimo wcześniejszych spekulacji, Sandra Kubicka i Aleksander Baron nadal są razem i wspólnie wychowują syna, starając się łączyć życie rodzinne z zawodowymi obowiązkami.

