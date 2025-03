Show "Ślub od pierwszego wejrzenia" zyskało ogromne uznanie w oczach odbiorców, którzy niecierpliwie czekają na kolejne edycje. Program przyniósł szczęśliwe zakończenie wielu parom, choć jednocześnie spora część nie odnalazła drugiej połówki. Jednym z małżeństw, które przetrwały eksperyment, są Kornelia i Marek. Niedawno zasiedli przed naszą kamerą, opowiadając trochę o swoim życiu po programie. Co mieli do powiedzenia w temacie pozostałych uczestników?

Reklama

Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odizolowali się od innych uczestników?

Marek oraz Kornelia poznali się w 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Oboje bardzo poważnie podeszli do eksperymentu, co pozwoliło im budować relację już od momentu ślubu. Mimo drobnych trudności napotkanych po drodze, stawali się sobie coraz bliżsi, aż finalnie zadecydowali o pozostaniu w małżeństwie. Trwają w nim do dziś, a swoim szczęściem chętnie dzielą się w mediach społecznościowych.

Ostatnio udzielili wywiadu naszej reporterce, opowiadając m.in. o wielkich zmianach w życiu. Wspomnieli też o ekspertkach i całej produkcji, a także nie zabrakło tematu pozostałych uczestników. Nie od dziś wiadomo, że wielu bohaterów utrzymuje ze sobą przyjacielski kontakt po programie. Czy i Markowi oraz Kornelii format przyniósł nowe znajomości?

Nie mamy kontaktu z żadnymi parami czy nawet osobami, którym nie wyszło. (...) Gdzieś tam, kiedyś, od czasu do czasu z kimś jakiś kontakt na Instagramie był, parę zdań

Marek i Kornelia opowiedzieli również o powodach, dla których nie mają z innymi kontaktu. Co nam zdradzili? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

MATEUSZ GROCHOCKI/Dzien Dobry TVN/East News

Reklama

Zobacz także: Kornelia i Marek powiedzieli sobie "tak" w "ŚOPW". Jednej rzeczy uczestniczka szybko pożałowała