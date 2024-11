Ostatnio Agnieszka Kaczorowska była gościem w telewizji, gdzie miała okazję opowiedzieć o swoim rozstaniu, a teraz przyszedł czas na Maćka Pelę. Tancerz nie ukrywał emocji i na kanapie "Dzień dobry TVN" popłakał się.

Czy musimy być cały czas z przyklejonym uśmiechem, kiedy sypie się całe życie? Ja nie jestem w stanie udawać, że nic się nie stało - wyznał na wizji.

Fani są poruszeni jego wyznaniem. Zareagowała też Olga Frycz.

Olga Frycz reaguje na słowa Macieja Peli o opiece nad dziećmi po rozstaniu

Maciej Pela opowiedział o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską w "Dzień Dobry TVN". Gdy poruszył temat córek, nie potrafił zapanować nad emocjami, a w jego oczach pojawiły się łzy. Nie ukrywał, że do tej pory spędzał z dziewczynkami 100% czasu, a przez rozstanie to wszystko się zmieni, co jest dla niego bardzo trudne.

To jest najtrudniejszy temat, bo przez to, że byłem 100% z dziewczynkami cały czas. W pewien sposób jej decyzja pozbawiła mnie bycia z dziewczynkami na 100% - mówił.

Między innymi na te słowa zdecydowała się zareagować Olga Frycz:

I tylko nie daj sobie wmówić, że jako rodzic jesteś mniej ważny. Bo dzieci tak samo jak mamy potrzebują taty, zwłaszcza, że od samego początku byłeś tak bardzo zaangażowanym rodzicem. Nie wiem jak się dogadacie, ale z własnego doświadczenia wiem, że opieka naprzemienna to nie koniec świata. Powodzenia

Internauci wspierają Macieja Pelę po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską

Temat rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli jest na językach już od momentu, kiedy wszystko wyszło na jaw. Internauci twierdzą, że to dobrze, że mąż aktorki zdecydował podzielić się swoją perspektywą i reagują na wypowiedziane przez niego w "Dzień Dobry TVN" słowa na temat rozstania i emocje, które mu towarzyszyły:

Maciej! Poprzez te rozmowę rzuciłeś zupełnie inne światło na całą sprawę, ale też zwyczajnie pokazałeś klasę i wyczucie, którego drugiej stronie niestety zabrakło. Przykro patrzeć na Twoje cierpienie. Poza tym… Nigdy nie daj sobie wmówić, że to co robiłeś było niemęskie.

Maciek! Twój wywiad pokazuje, jak bardzo dojrzały jesteś. Wszystko było szczere, nie jak w przypadku programu u Wojewódzkiego, gdzie tylko głupie śmieszki się pojawiały. Te emocje. Wzruszyłam się. Brawo Maciek.. POWODZENIA! Od nas wszystkich masz wielkie wsparcie.

Maćku jesteś wspaniałym facetem Piękne życie ułoży Ci się na nowo . Zasługujesz na wszystko, co najlepsze! Dużo siły Ci życzę i samych życzliwych ludzi na Twojej drodze - piszą pod nagraniem.

Nie wszyscy jednak tak entuzjastycznie podeszli do samego pomysłu wizyty męża Agnieszki Kaczorowskiej w telewizji. Niektórzy zarzucili Maciejowi Peli, że robi z siebie ofiarę, do czego również odniósł się w wywiadzie.:

Czy okazywanie emocji, które są prawdziwe, szczere i naturalne czyli poczucie krzywdy jak najbardziej to jest już robienie z siebie ofiary, czy musimy cały czas być z przyklejonym uśmiechem, kiedy sypie się całe życie

