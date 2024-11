Agnieszka Kaczorowska nie jest dość wylewna jeśli chodzi o rozstanie z Maciejem Pelą i dotychczas zdaje się przekazywać informacje za pomocą polubień na Instagramie. Gwiazda serialu "Klan" już od dawna mówiła o tym, jak ważny jest dla niej samorozwój i teraz w obliczu tej trudnej sytuacji postanowiła zadbać nie tylko o swoje córeczki, ale również o siebie i znalazła wsparcie. Takiego zdjęcia nikt się nie spodziewał.

Agnieszka Kaczorowska pokazała, kto ją wspiera po wywiadzie Macieja Peli. Nie uwierzycie!

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli nadal wywołuje ogromne emocje. Początkowo fanki aktorki były nieco zdezorientowane, kiedy okazało się, że faktycznie to koniec ich relacji, co Agnieszka Kaczorowska potwierdziła w programie Kuby Wojewódzkiego. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy od osób, które były przekonane, że obraz idealnej rodziny, jaki aktorka pokazywała w mediach społecznościowych, jest prawdziwy, a teraz same nie wiedzą już, co jest prawdą, a co kreacją. Do niedawna para deklarowała, że nie chce poruszać prywatnych spraw publicznie, ale to się zmieniło po wywiadzie Agnieszki Kaczorowskiej. Teraz postanowił otworzyć się również Maciej Pela i w porannym paśmie śniadaniowym "Dzień dobry TVN" opowiedział w bardzo emocjonalny sposób o rozstaniu z żoną.

Ona, będąc w programie (Królowa Przetrwania - przyp. red.), wysyłała mi wiadomości, że nie może doczekać się, aż wróci, że tęskni za mną, że chce się zatopić w moich ramionach. Dwa dni później dowiaduję się, że to jest koniec mówiła Maciej Pela w 'Dzień dobry TVN'

Wspomniał też wprost o swojej winie, ale nie ukrywał, że rozstanie było dla niego ogromnym zaskoczeniem. Tancerz wyznał też, że chciałby w końcu poznać prawdziwy powód rozstania i usłyszeć słowo "Przepraszam". Tymczasem Agnieszka Kaczorowska po wywiadzie Macieja Peli w "Dzień dobry TVN" zablokowała komentarze na swoim instagramowym koncie, a wcześniej polubiła komentarz jednej z internautek, która pisała wprost, że wsparcie powinniśmy szukać wśród bliskich i przyjaciół. Na dowód tego, że zgadza się z tymi słowami, właśnie udostępniła zdjęcie z Elizą Trybałą i można zobaczyć na nim opis:

Wsparcie

Trzeba przyznać, że to dość zaskakujące zdjęcie, bo do tej pory Agnieszka Kaczorowska nie pojawiała się w towarzystwie Elizy Trybały z "Warsaw shore". Obie kobiety poznały się w programie "Królowa Przetrwania" i wygląda na to, że doskonale się dogadują, a Eliza jest wsparciem dla aktorki w tym trudnym dla niej czasie. Do tej pory Agnieszka Kaczorowska pokazywała, jak spędza czas po rozstaniu i nie ukrywała, że skupia się na córeczkach, a teraz okazuje się, że zadbała też o wsparcie dla siebie.

