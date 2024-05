Nie jest tajemnicą, że Polsat pracuje nad tym, by wystartować z własnym programem śniadaniowym. Byłaby to bezpośrednia konkurencja dla "Dzień Dobry TVN" i "Pytania na śniadanie". W ostatnich miesiącach z programem śniadaniowym "Dwójki" pożegnali się wszyscy prowadzący. Z nowych nieoficjalnych medialnych doniesień wynika, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są brani pod uwagę w kompletowaniu gospodarzy nowego porannego programu! Jednak to dopiero początek dużych nazwisk.

Reklama

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w śniadaniówce Polsatu?

Wiadomo już, że Polsat rusza ze swoją śniadaniówką. Na razie jednak ciężko mówić o potwierdzonych konkretach, Według nieoficjalnych ustaleń mediów, stacja ma stawiać na same sprawdzone twarze. Jakiś czas temu Shownews.pl informował, że brano pod uwagę Joannę Koroniewską-Dowbor i Macieja Dowbora, Macieja Rocka, Marcelinę Zawadzką, Karolinę Gilon, Krzysztofa Ibisza, Paulinę Sykut, Ilonę Krawczyńską a nawet Edytę Folwarską. Plotkowano także, o Filipie Chajzerze, jednak jak przyznał Edward Miszczak "mają wobec niego inne zamiary".

Teraz w sieci pojawiają się kolejne nieoficjalne ustalenia. Jak donosi Jastrząb Post, pracę w nowej śniadaniówce w Polsacie mogą dostać nawet Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, jednak to nie jedyny duet:

Wśród prezenterów, którzy mają prowadzić Rozmowy z Polsatem, znajdują się same sławne nazwiska. Brane pod uwagę są następujące duety: Agnieszka Hyży z Maciejem Rockiem, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

Kasia Cichopek, Maciej Kurzajewski AKPA

Jesteście ciekawi, jak będzie ostatecznie wyglądał program śniadaniowy Polsatu i kto faktycznie będzie witał widzów każdego ranka? Okazuje się, że to byłaby nie jedyna zmiana w stacji. Inna z decyzji nie spodobałaby się z kolei widzom "Love Island".

Mówi się, że Edward Miszczak chce zrezygnować z "Love Island" w najbliższej ramówce, ze względu na angaż Karoliny Gilon w innym programie:

Zobacz także

W Polsacie uważa się, że przerwa od ''Love Island'' to doskonała okazja, by wystąpiła w ''Tańcu z gwiazdami''.

A Wy co sądzicie o tym, co aktualnie dzieje się w Polsacie?

Reklama

Zobacz także: Polsat odpowiada na oskarżenia o cenzurę. Komentuje zakaz pytań o Dagmarę Kaźmierską

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski