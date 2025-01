Iga wzięła udział w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Program jednak nie spełnił jej marzeń o miłości, a w trakcie niego musiała zmierzyć się z niezasłużonym hejtem. Dziś nie rozpamiętuje już udziału w programie, chociaż nie ukrywa, że dzięki niemu zyskała całkiem duże grono przyjaciół (składających się z osób, które przeżyły podobną historię, również zgłaszając się do programu). Od udziału Igi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" minęło już cztery lata. Jak dziś wygląda uczestniczka?

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w programie została sparowana z Karolem. Para chociaż początkowo próbowała znaleźć nić porozumienia, ostatecznie nie potrafiła się ze sobą dogadać. Uczestniczka musiała zmierzyć się nie tylko z niepowodzeniem w programie, ale również z hejtem ze strony internautów. Mimo trudnej sytuacji, dała sobie ze wszystkim radę i stała się podporą dla innych uczestniczek, które w późniejszym czasie musiały zmierzyć się z podobnym zainteresowaniem. Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" starała się pocieszać innych, którzy zwrócili się do niej ze swoim problemem.

Po czterech latach od udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", Iga wciąż jest aktywna w mediach społecznościowych i dzieje się tym, co u niej słychać. Przeszła sporą metamorfozę, nie tylko zewnętrzną ale również wewnętrzną. Niedawno świętowała swoje urodziny: