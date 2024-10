Piotr z 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostatnio zorganizował Q&A na swoim Instagramie, podczas którego ujawnił kilka szczegółów na temat swojego udziału w programie, a także skomentował sytuacje, które widzowie mieli już okazję zobaczyć w ostatnich odcinkach eksperymentu. Fanom najbardziej utkwiła w pamięci podróż poślubna Piotra i Agaty, podczas której nie brakowało pomiędzy nimi zgrzytów. Teraz Piotr odniósł się do sytuacji, o której było głośno po ostatnim odcinku programu.

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Piotr szczerze o zachowaniu Agaty

Piotr i Agata to jedna z trzech par, które możemy oglądać w 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć początkowo fani programu przeczuwali, że ta dwójka ma szanse stworzyć zgrane i szczęśliwe małżeństwo, to jednak z odcinka na odcinek tracą ku temu nadzieje. Między Agatą i Piotrem dość często dochodzi do zgrzytów i raczej ciężko im jest znaleźć wspólny język. Nieporozumień pomiędzy małżonkami nie brakowało nawet podczas podróży poślubnej.

Fanom "Ślubu od pierwszego wejrzenia" najbardziej utkwił w pamięci fragment, kiedy to Agata i Piotr grali razem w grę, która miała na celu to, by para lepiej się poznała. Wówczas Agata wylosowała dla męża pytanie:

Wyobraź sobie, że możesz zmienić jedną rzecz w swoim dotychczasowym życiu, co by to było? - brzmiało pytanie

Wówczas Piotr odpowiedział, że chciałby, aby "ktoś oddał mu dzieciństwo, którego nie miał". Reakcja Agaty ze "ŚOPW" na poruszające wyznanie męża zaskoczyła wszystkich.

Ojej, no to idziemy w tę stronę? A myślałam, że chodzi o związek - przyznała Agata, a następnie przed kamerami dodała - W tym momencie, to już nie wiem, co mam powiedzieć. Wolę mieć partnera, żeby się z nim pośmiać, niż o poważnych rzeczach rozmawiać. Na dzień dzisiejszy przynajmniej, bo jak się rozmawia o poważnych sprawach, to tak jakoś nie wiem, jak się zachować - przyznała żona Piotra

Teraz podczas Q&A, które Piotr zorganizował na swoim Instagramie, fani postanowili dopytać, jak on sam czuł się w tej sytuacji i jak odebrał reakcję Agaty.

Zobacz także

Co pomyślałeś, gdy Agata nie chciała rozmawiać na poważne tematy? Chodzi o ostatni odcinek programu - zapytał jeden z internautów

Piotr szczerze odpowiedział, że nie takiej reakcji się spodziewał:

Nie wiem, mówiąc szczerze, co pomyślałem. Dla mnie najważniejsze było to, iż jej reakcja przerosła moje najszczersze oczekiwania, niestety nie na stronę pozytywną. Odnoszę się tutaj do sytuacji z danej chwili z ostatniego odcinka.

Instagram/mauroespresso

Podczas Q&A Piotr zapewnił też fanów, że po finale eksperymentu zorganizuje live'a, podczas którego opowie więcej na temat swojego udziału w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia".

Mam zamiar zamieścić transmisję live, w której porozmawiamy sobie ze wszystkimi, którzy będą oczywiście w takiej transmisji chcieli uczestniczyć. Datę podam w poście odpowiednio wcześniej z zapytaniem o najbardziej ,,przybujną'' porę na taką emisję. Zapraszam więc do śledzenia mojego profilu

Jesteście ciekawi, co wyjawi Piotr po finale "ŚOPW"? Jak myślicie, czy będzie "happy end" i dowiemy się, że jednak jego małżeństwo z Agatą przetrwało?

Reklama

Zobacz także: Wyszło, co wydarzy się u par ze "ŚOPW" po powrocie z podróży poślubnych. Nie jest kolorowo!

Instagram/mauroespresso