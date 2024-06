Łukasz Skorupski to 33. letni piłkarz reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jest on również bramkarzem we włoskim klubie Bologna FC. W życiu prywatnym Skorupski ma żonę, która przed laty była modelką. Matlide Rossi i Skorupski wzięli ślub 14 czerwca 2017 roku. Para doczekała się syna Leonarda, który przyszedł na świat rok później.

To pojawiło się na profilu Łukasza Skorupskiego

Łukasz Skorupski w meczu z Francją pomimo tego, że był to ostatni mecz reprezentacji Polski w Euro 2024, pokazał swój wielki talent. Bramkarz obronił siedem strzałów i został gwiazdą meczu. Teraz o sportowcu zrobiło się zdecydowanie głośniej niż przed meczem Polska-Francja. Zmiany można zauważyć także na profilu piłkarza, gdzie nagle możemy zaobserwować wysyp komentarzy. Nic dziwnego w ostatnim meczu poszło mu genialnie i gdyby nie on, nie wiadomo, jakim wynikiem skończyłoby się spotkanie. Najbardziej intryguje jednak to, że pod ostatnim zdjęciem Skorupskiego pojawiły się wyłącznie miłe komentarze, co trzeba przyznać, zdarza się bardzo rzadko.

Tomasz Jastrzebowski/Foto Olimpik/REPORTER

Wystarczy spojrzeć na Roberta Lewandowskiego, który zawsze pomimo tego, jak grał, miał wierne grono swoich fanów. Po ostatnich meczach jednak fani zauważyli, że bez Lewego drużyna Polski również daje sobie radę. Na profilu Lewandowskiego pojawiło się mnóstwo komentarzy z prośbami o odejście na emeryturę i dania szansy innym.

W przypadku Skorupskiego sytuacja należy do dosyć nietypowych, ponieważ bardzo długo czeka, aby wyjść na murawę z numerem jeden. Ma to miejsce od kiedy kadrę odpuścił Łukasz Fabiański.

Myślę, że tutaj 33 lata dla bramkarza to jest dobry wiek. Jeszcze parę ładnych lat. Jedno trzeba mu oddać. Czy w kadrze, czy w klubie, gra bardzo stabilnie. Nie popełnia błędów. Ten sezon miał bardzo dobry w Bolonii w Serie A. Mówi się o tym tyle, bo Bolonia awansowała do Ligi Mistrzów, ale poprzedni sezon nie różnił się niczym od tego zakończonego. Dwa lata temu to samo. Trzy lata temu to samo - podsumował grę bramkarza komentator Eleven Sports Dominik Guziak.

Łukasz Skorupski ostatnio dodał nowe zdjęcie na Instagram z meczu z Francją.

Szkoda, że tak szybko nasze EURO2024 się skończyło… #euro2024 #franciapolonia - napisał w poście bramkarz.

AA/ABACA/Abaca/East News

Pod fotografią na social mediach Skorupskiego pojawiło się mnóstwo jednoznacznych komentarzy. Zachwytom nie było końca. Fani reprezentacji Polski pisali:

Brawo Mistrzu.

Super obrona. Teraz Twoja kolej na bramkarza.

Świetny występ Łukasz. Jakość i skuteczność w każdej interwencji.Gratulacje!

