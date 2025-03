​Reprezentacja Polski rozegra na PGE Narodowym w Warszawie dwa mecze eliminacji Mistrzostw Świata 2026: z Litwą 21 marca oraz z Maltą 24 marca. Dla kibiców to prawdziwe piłkarskie święto. Wszyscy reprezentanci Polski dotarli już do kraju i ostatnie chwile przed meczem spędzili w swoim towarzystwie. Piłkarze nie podejrzewali, że cały czas są obserwowani przez paparazzi. Zobaczcie te zdjęcia!

Reklama

Robert Lewandowski przyjechał sam na spotkanie z pozostałymi piłkarzami

Pierwszy mecz reprezentacji Polski z Litwą odbędzie się w piątek, 21 marca i to pierwsze starcie biało-czerwonych w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 2026. Mecz będzie można obejrzeć tradycyjnie w TVP 1 i TVP Sport. Tymczasem już od kilku dni w kraju są wszyscy piłkarze, którzy będą mogli zagrać w meczu z Litwą, a w poniedziałek w starciu z Maltą. Oprócz wspólnych treningów i omawiania strategi z trenerem Michałem Probierzem piłkarze mają też czas na relaks. Okazuje się, że razem wybrali się na kolację do jednej z restauracji. Uwagę przyciągał Robert Lewandowski, który dość mocno gestykulował. A jak spędzili ten czas?

Nie brakowało żywych dyskusji, rozmów, ale potem wydarzyło się to. Piłkarze niemal w tym samym momencie spojrzeli w to jedno miejsce! To trzeba zobaczyć!

Ogromne nadzieje Polaków w związku z meczami z Litwą i Maltą

Mecze z Litwą i Maltą odbędą się na PGE Narodowym w Warszawie i będą kluczowe dla dalszych losów reprezentacji w walce o awans na mistrzostwa świata 2026. Zarówno sztab szkoleniowy, jak i kibice liczą na pełne zaangażowanie zawodników oraz korzystne wyniki w nadchodzących spotkaniach.

Reklama

Zobacz także: Piękny gest Roberta Lewandowskiego. Jego zachowanie poruszyło fanów: "Jesteś naszym wzorem"