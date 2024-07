1 z 7

Rusza kolejna edycja "The Voice of Poland" O programach tego typu mówi się nieraz, że jego największymi gwiazdami są jurorzy. Reczywiście w poprzednich edycjach najwięcej emocji wywoływał kontrowersyjny Nergal czy też pytanie - jest konflikt między Edytą Górniak i Justyną Steczkowską, czy go nie ma. Ale trzeba przyznać, że "The Voice of Poland" wykreował kilka znanych twarzy. Uczestnicy show królują dziś na listach przebojów, dają koncerty, zdobywają nagrody.

Kto zdobyl największą sławę, a zaczynał w „The Voice of Poland"?

Sprawdźcie!

