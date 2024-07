Mało kto z wiernych widzów The Voice of Poland wyobraża sobie ten program bez Justyny Steczkowskiej. Gwiazda przez trzy sezony oceniała występujących w nich uczestników, a w ostatnim - wielkie emocje wzbudziła jej relacja z Edytą Górniak. Przypomnijmy: Rażąca wpadka Górniak w The Voice. Steczkowska zwróciła jej uwagę

Reklama

Trwają castingi do nowej, szóstej już edycji show. Skład jury jest jeszcze nieznany, wiemy jednak, że nie pojawi się w nim Justyna. Diwa w rozmowie z "Programem Muzycznym" na cgm.pl przyznała, że ze względu na plany zawodowe, nie będzie miała czasu zasiąść w fotelu "The Voice of Poland". Choć bardzo lubi ten program, stawia na podbój zagranicznych rynków! Planuje nawet trasę koncertową w samych Chinach:

Nie, nie dam rady. Siedzenie w fotelu jest bardzo miłą rzeczą i bezpieczną, ale dla mnie, artysty, bezpieczeństwo jest najgorszą rzeczą jaka może być. Bo jeśli chcesz siedzieć w tym fotelu, to musisz sam osiągać własne sukcesy i one powinny być spektakularne. Było fajnie, bo mądrzyłam się przez 3 sezony i znam się na swoim zawodzie, śpiewaniu, ale na dzień dzisiejszy wystarczy, bo muszę zająć się swoją pracą, sukcesami, podbijaniem innych rynków. Bardzo dziękuję za ten miły czas, ale w tym roku nie mam gdzie szpilki wcisnąć. Czekają na nas Chiny, a co potem, to zobaczymy. Bo myślę, że świat stoi przed nami otworem. - przyznaje

Żałujecie? My bardzo.

Zobacz: Takiego zdjęcia Steczkowska dawno nie zamieściła. Zdobyła się też na szczere wyznanie

Zobacz także

Reklama

Justyna Steczkowska z synem w telewizji: