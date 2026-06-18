To już kolejna gwiazda polskiego show-biznesu, której lato 2026 roku obfituje nie tylko w zawodowe, lecz także prywatne sukcesy. Wieczorem na Instagramie pojawiła się informacja przekazująca jasno, że uwielbiana uczestniczka reality-show jest już zaręczona.

Magdalena Lichota przekazała wieści o zaręczynach. Pokazała nagranie

Magdalena Lichota zyskała szerokie grono fanów dzięki udziałowi w 4. edycji randkowego programu telewizyjnego "Love Island". Pięć lat temu wygrała show Polsatu. Dziś działa między innymi jako influencerka, a na Instagramie śledzi ją obecnie ponad 180 tysięcy obserwatorów, wspierających ją w różnych życiowych momentach. Tym razem gwiazda postanowiła podzielić się z fanami bardzo prywatnym filmem, przekazując jednocześnie informację o wielkiej radości i zupełnie nowym etapie w jej prywatnym życiu.

Wieczorem, 17 czerwca 2026 roku w mediach społecznościowych infulencerka udostępniła krótkie nagranie, na którym uwiecznione zostały zaręczyny-niespodzianka zorganizowane przez narzeczonego Lichoty. Wszystko wydarzyło się podczas greckiego wakacyjnego wyjazdu.

Magdalena Lichota z "Love Island" zaręczyła się. Lawina gratulacji

Pod krótkim nagraniem przekazującym radosną wieść Magdaleny Lichoty w mediach społecznościowych bardzo szybko zaroiło się od gratulacji, również od osób znanych z polskiego show-biznesu. Nie zabrakło ciepłych słów od aktorów, a także celebrytów, którzy również zaczynali swoją medialną karierę jako uczestnicy "Love Island".

Gratuluje napisała Joanna Opozda.

Ja też daje temu związkowi TAK przekazała Ola Tomala.

Nie zabrakło też komentarzy od obserwatorów, którzy od lat towarzyszą influencerce w mediach społecznościowych. To oni zdecydowali się na napisanie kilku słów więcej.

Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu (nareszcie). Gratulacje!

Boże to jak ci poprawił włosy. To jest miłość! Gratulacje czytamy w komentarzach.

Przypominamy, że jeszcze niedawno Magda Lichota przeszła ogromną metamorfozę.

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