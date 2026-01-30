Magdalena Lichota po zakończeniu przygody z programem "Love Island" skupiła się na rozwoju swojej obecności w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje obecnie blisko 180 tysięcy użytkowników. Dzięki aktywności online oraz udziałowi w różnych wydarzeniach celebryckich, Magda zbudowała rozpoznawalną markę osobistą.

To właśnie na jej Instagramie możemy zobaczyć, jak Magdalena zmieniła się po programie. Okazało się, że zdecydowała się na ogromną, włosową metamorfozę.

Udział Magdaleny Lichoty w "Love Island"

Przypomnijmy, że Magdalena Lichota w "Love Island" poznała Wiktora Biernackiego, z którym stworzyła parę, docierając do finału i ostatecznie wygrywając całą edycję. Ich relacja kontynuowana była również po zakończeniu programu, co przez długi czas cieszyło fanów. Związek Magdaleny Lichoty i Wiktora Biernackiego, który rozpoczął się w programie, trwał kilka lat. Para nie tylko była razem po zakończeniu show, ale nawet się zaręczyła. Dla wielu fanów ich miłość była potwierdzeniem, że reality show może prowadzić do prawdziwych uczuć. Jednak w czerwcu 2024 roku nastąpił zaskakujący zwrot - Magda i Wiktor z "Love Island" ogłosili rozstanie. Informacja ta poruszyła społeczność internetową i fanów programu, którzy śledzili ich wspólne losy.

Spektakularna metamorfoza Magdy z "Love Island"

Od występu Magdy w programie w tym roku minie 5 lat, a sama zwyciężczyni "Love Island" przeszła w tym czasie widoczną przemianę. Uczestniczka, którą widzowie poznali jako uroczą blondynkę, zdecydowała się na diametralną zmianę wizerunku. Jakiś czas temu postanowiła nie tylko przedłużyć, ale także przefarbować swoje włosy. Magda została brunetką, a jej metamorfoza jest na tyle duża, że na nowych zdjęciach aż trudno ją rozpoznać!

Nowy wygląd Magdy wzbudził ogromne zainteresowanie, a wielu komentujących podkreśla, że mimo zmiany koloru włosów i długości fryzury, Lichota wciąż zachwyca urodą i klasą.

Mega ten ciemny włos!

Nie wracaj do blondu, pięknie ci w tym ciemnym kolorze włosów

Wow mega - piszą zachwyceni fani

Sami spójrzcie na najnowsze zdjęcia Magdy z "Love Island"!

