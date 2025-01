"Love Island" zadebiutował w polskiej telewizji w 2019 roku i cieszył się ogromną popularnością wśród widzów. Choć aktualnie trwa przerwa w emisji show i póki co nie wiadomo, kiedy program wróci na antenę z nową, 10. edycją, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie śledzą, co dzieje się u dawnych uczestników "Love Island". Jedną z najpopularniejszych uczestniczek tego programu jest Magda z 4. edycji. W programie poznaliśmy ją jako uroczą blondynkę, a co słychać u niej dziś? Jak się okazało, przeszła sporą metamorfozę! Na nowych zdjęciach możecie jej nie poznać!

Magdalena Lichota wygrała 4. edycję "Love Island"

Magdalena Lichota zdobyła ogromną popularność i sympatię fanów dzięki udziałowi w 4. edycji "Love Island", emitowanej wówczas na antenie Polsatu (2021 rok). To właśnie na "Wyspie miłości" poznała Wiktora Biernackiego, z którym dotarła do finału show i wygrała program. Przez kilka lat ta dwójka tworzyła zgraną parę, doszło nawet do zaręczyn. Niespodziewanie jednak w czerwcu 2024 roku dowiedzieliśmy się o rozstaniu Magdy i Wiktora z "Love Island".

Magda z "Love Island" przeszła metamorfozę

Od występu Magdy w programie "Love Island" w tym roku miną 4 lata. Przez ten czas sporo zmieniło się w jej życiu i przede wszystkim zwyciężczyni hitowego show Polsatu rozkręciła swoją karierę w social mediach. Tylko na Instagramie jej poczynania śledzi ponad 180 tys. internautów. Nic więc dziwnego, że Magda jest często zapraszana na różnego rodzaju gwiazdorskie eventy. Ostatnio pojawiła się na premierze filmu "Better Man: Niesamowity Robbie Williams" i nie dało się przejść obojętnie obok jej niesamowitej metamorfozy!

Jak się okazało, Magda postanowiła zrezygnować z wizerunku uroczej blondynki i została brunetką! Wygląda na to, że zdecydowała się również na przedłużenie włosów. Choć metamorfoza jest ogromna, to zwyciężczyni 4. edycji "Love Island" w dalszym ciągu zachwyca swoją urodą.

Tylko spójrzcie na jej najnowsze zdjęcia! Podoba się Wam jej zmiana?

