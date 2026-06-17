Julita z "Love is Blind" bardzo szybko stała się jedną z najczęściej komentowanych uczestniczek pierwszej polskiej edycji matrymonialnego eksperymentu nakręcanego przez Netflix. W programie udało jej się nawiązać relację z Jackiem i choć na pierwszym etapie programu przyjęła oświadczyny mężczyzny, to ostatecznie w przedostatnim odcinku serii para nie powiedziała sobie sakramentalnego "tak". Z czego dziś Julita czerpie radość? Na Instagramie udostępniła osobiste zdjęcie ze wzruszającym opisem.

Julita z "Love is Blind" ma powód do świętowania

Julita z "Love is Blind: Polska" zgromadziła już na Instagramie ponad 180 tysięcy obserwujących, którzy nawet po emisji odcinków programu nie przestali się interesować jej codziennym życiem. Choć już w odcinku "Reunion" uczestniczka eksperymentu przyznała, że po programie kolejny raz zaręczyła się z tajemniczym Konradem, a później Julita z "Love is Blind" pokazała kadr z narzeczonym, to tym razem ma inny, równie osobisty powód do celebracji i radości.

16 czerwca 2026 roku na InstaStories Julity z "Love is blind" internauci mogli zobaczyć zdjęcie z jej synem, który pojawił się również w odcinkach hitu Netflixa. Tym razem zabrała głos jako mama, która celebruje 19. urodziny syna.

19 lat temu wzięłam Cię na ręce po raz pierwszy. Dziś patrzę na Ciebie z tą samą miłością, tylko jeszcze większą dumą. Bądź szczęśliwy, Synku napisała Julita z 'Love is Blind'.

Jacek z "Love is Blind" wymownie skomentował nowego narzeczonego Julity

Choć drogi Julity i Jacka po "Love is Blind" się rozeszły, oboje nieraz pytani są o wzajemne relacje. W ostatniej sesji pytań i odpowiedzi zorganizowanej przez Jacka na Instagramie nie zabrakło pytania nie tylko o Julitę, lecz także jej narzeczonego, Konrada.

Po tym, jak uczestniczka w trakcie show przedstawiła swojego nowego partnera w samych superlatywach, część internautów przekornie zaczęła wątpić w istnienie mężczyzny. Zapytany o to Jacek odpowiedział z charakterystycznym dla siebie humorem, choć nie pominął też serdecznych życzeń dla swojej partnerki z programu.

Słuchajcie, w Boga nie wierzę, ale to nie oznacza, że nie istnieje, więc nie wiem, czy moja wiara ma coś do tego. Chciałbym, żeby istniał ten Konrad Julity. Jeśli to ma coś zmienić, ale nie wiem, nie widziałem go, więc ciężko mi powiedzieć. Trzymam kciuki, żeby istniał i żeby byli szczęśliwi odpowiedział Jacek z 'Love is Blind'.

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