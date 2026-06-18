Daria była jedną z uczestniczek pierwszej polskiej edycji "love is Blind" i szukała miłości w programie Netflixa. Ostatecznie Daria przyjęła oświadczyny od Filipa, który na co dzień pracuje jako steward. Mimo wielu napięć i wątpliwości w ich relacji, jako jedni z niewielu powiedzieli sobie "tak". Już po programie wspólnie relacjonują swoje życie w mediach społecznościowych, choć tym razem to nagranie Darii wzbudziło duże poruszenie wśród internautów.

Daria z "Love is Blind" nagle przekazała: "nadal jestem w szoku"

Daria z "Love is Blind" kontynuuje swoją medialną karierę rozpoczętą w programie, na bieżąco relacjonując fanom skrawki swojego życia między innymi na Instagramie. To właśnie tam uczestniczka show niespodziewanie udostępniła krótkie nagranie na InstaStories, w których postanowiła odnieść się do fali komentarzy, jaką wywołał jej ostatni Reels.

Daria postanowiła pokazać internautom kulisy swojej wizyty w porannym programie "Dzień Dobry TVN" i, czego nie da się nie zauważyć, nie brakowało jej przy tym dobrego humoru i uśmiechów. To właśnie ta pozytywna aura uczestniczki show sprawiła, że w komentarzach aż zawrzało od komplementów.

Dzień dobry, dzień dobry. Wpadłam na chwilę, bo czytam komentarze pod ostatnia roleczką i co tam się dzieje. Ile ja ciepła i dobra dostałam, to nadal jest w szoku. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Bardzo wam dziękuję.

Życzę wam pięknego dnia, bo jest wreszcie cudna pogoda. Ściskam. dodała.

Warto zaznaczyć, że na całą sytuację nie pozostała obojętna również mama Darii, która mimo epizodycznej roli w programie, również zyskała dużą sympatię wśród internautów. Jak podsumowała córkę?

Mama Darii z "Love is Blind" wymownie o córce

Wśród lawiny komentarzy pod nagraniem Darii zza kulis "Dzień Dobry TVN" najpopularniejszym stał się ten napisany przez jej mamę. Kobieta zabrała głos w sprawie swojej córki i napisała wprost:

Córciu , cała Ty. Jesteś sobą - jak zawsze. Mamusia dumna napisała mama Darii z 'Love is Blind'.

Przypominamy, że niedawno Daria i Filip z "Love is Blind" pokazali poruszające nagranie, dając znać, że mają powody do świętowania.

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