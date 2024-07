Britney Spears dołączyła do grona gwiazd, które mogą pochwalić się rezydenturą w Las Vegas. Wokalistka podpisała kontrakt zgodnie z którym będzie występowała w tym mieście przez dwa lata. Jej koncerty cieszą się ogromnym powodzeniem i przyciagąją znane nazwiska. Na jednym z pierwszych show pojawiła się m.in. Miley Cyrus, w miniony weekend natomiast można było spotkać Lady Gagę!

W sieci pojawiło się wideo na którym widać jak wokalistka bawi się w rytm przeboju "(You Drive Me) Crazy" w strefie dla vipów. Po koncercie gwiazdy zapozowały do wspólnego zdjęcia, a w internecie zawrzało. Pojawiły się komentarze, że obie przypominają raczej swoje karykatury albo figury woskowe. Oberwało się głównie Britney.

Spears nie jest pierwszą gwiazdą z którą ostatnio pokazała się Lady Gaga. Pod koniec ubiegłego roku mogliśmy usłyszeć ją w duecie z Christiną Aguilerą podczas wspólnego występu, a później razem nagrały singiel. Czyżby pokazywanie się z innymi gwiazdami to rozpaczliwy element promocyjny słabo sprzedającej się płyty "ARTPOP"? Przypomnijmy: Lady Gaga i Christina Aguilera na jednej scenie!

