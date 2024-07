W sobotni, letni wieczór widzowie mają niepowtarzalną okazję do tego, by spędzić niezapominane chwile przed telewizorami z muzyką - w Raciborzu odbył się drugi koncert z cyklu "Lato z Radiem", który emitowany był w TVP. Nie zabrakło znanych artystów i ... zaskoczeń. Fani jednak nie są jednogłośni w swoim zachwycie koncertem. Co im przeszkadzało?

Reklama

Burza w sieci po koncercie "Lato z Radiem" w Raciborzu

"Lato z Radiem" w TVP to cykl wakacyjnych koncertów, podczas których znani Polscy artyści przypominają swoje największe przeboje, a młode pokolenie przedstawia swój topowy repertuar. 13 lipca artyści z Dodą na czele rozgrzali do czerwoności scenę w Zakopanem, a teraz przyszedł czas na Racibórz.

To właśnie na Górnym Śląsku 20 lipca odbyła się kolejna odsłona letniego koncertu. Zagrali m.in. Lady Pank, Ania Dąbrowska, Kuba Szmajkowski czy T. Love. Niestety, w sieci dosłownie zawrzało! Internauci zarzucali wokalistom fałszowanie, a także śpiewanie z częściowego playbacku:

Poziom koncertu dramatyczny... Większość artystów fałszowała tak, że nie dawało się tego słuchać. Muniek Staszczyk sprawiał wrażenie, jakby nie znał melodii własnych piosenek i wydawał dźwięki mające więcej wspólnego z problemami gastrycznymi niż z muzyką. Zdycydowanie najlepiej wypadła Natalia Nykiel, reszta to porażka

Muniek tragedia. Pomyłki w tekście, gadanie od rzeczy. Jeden wielki fałsz

Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść..

Lady Pank zagrali z pół playbacku...

Na szczęście znaleźli się też fani, którzy docenili starania organizatorów koncertu i sceniczny performance artystów:

Natalia, Filip, Kuba - super! Młodzi byli świetni

Najlepsi!

Świetny koncert

Niestety, pierwszy koncert z cyklu "Lato z Radiem" w TVP także spotkał się z mocno podzielonymi zdaniami internautów:

Zobacz także

Ten koncert to odgrzewane kotlety i wieje nudą. Pani prowadząca usypia swoim głosem. Ten koncert powinien nazywać się Stypa w Zakopanem. Musiałam to napisać, bo jest po prostu nudno i smutno

Waszym zdaniem w Raciborzu było podobnie? A może wręcz odwrotnie?

Reklama

Zobacz także: Kasia Cichopek przekazała wieści, to już! Pokazała zdjęcia z ukochanym